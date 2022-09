Ρωσία: «Πάνω από 730 συλλήψεις» σήμερα σε διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης

Περισσότεροι από 730 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε όλη τη Ρωσία σε διαδηλώσεις κατά του προεδρικού διατάγματος για μερική επιστράτευση, σύμφωνα με την κυβερνητική οργάνωση OVD-Info που παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις σε όλη τη Ρωσία.

Η OVD-Info ανέφερε ότι έλαβε γνώση για συλλήψεις σε 32 διαφορετικές πόλεις, από την Αγία Πετρούπολη έως τη Σιβηρία.

#Russia Detentions began in Moscow. People went out to protest against mobilization. Police immediately reacted pic.twitter.com/efEl8IIveC