Ρωσία: Εννέα χρόνια στον Ναβάλνι για απάτη 4,7 εκατ. δολαρίων

Ο μεγαλύτερος επικριτής του Κρεμλίνου, ο Αλεξέι Ναβάλνι, καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση για υπόθεση απάτης που απορρίφθηκε από υποστηρικτές του ως κατασκευασμένη.

Νωρίτερα σήμερα, δικαστήριο στη Ρωσία τον έκρινε ένοχο για απάτη και περιφρόνηση του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε 4,7 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές που δόθηκαν στο απαγορευμένο πλέον ίδρυμά του κατά της διαφθοράς.

Εκδίδοντας την ετυμηγορία της, η δικαστής Μαργαρίτα Κότοβα είπε ότι ο Ναβάλνι είχε διαπράξει «κλοπή περιουσίας από οργανωμένη ομάδα».

Στο δικαστήριο, o φανερά αδύναμος Ναβάλνι σταύρωσε τα χέρια του και αντάλλαξε σχόλια με τον δικηγόρο του κατά την ανάγνωση της απόφασης.

Απέρριψε την πρόταση περί απάτης, γράφοντας στο Twitter τόσο στα ρωσικά όσο και στα αγγλικά.

«Εννέα χρόνια. Λοιπόν, όπως έλεγαν οι χαρακτήρες της αγαπημένης μου τηλεοπτικής σειράς «The Wire»: «Εκτίεις μόνο δύο μέρες. Tη μέρα που μπαίνεις και η μέρα που βγαίνεις (από τη φυλακή)». Είχα ακόμη και μπλουζάκι με αυτό το σύνθημα, αλλά οι αρχές των φυλακών το κατάσχεσαν, θεωρώντας το εξτρεμιστικό».

Ο Ναβάλνι συνελήφθη όταν επέστρεψε στη Ρωσία πέρυσι, αφού επέζησε από δηλητηρίαση, για την οποία κατηγόρησε το Κρεμλίνο.

Εκτίει ήδη τρεισήμισι χρόνια φυλάκιση για παραβίαση των όρων αποφυλάκισης ενώ ήταν στο νοσοκομείο.

