ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρωσία: «Εμείς το κάναμε» - Ο Πούτιν παραδέχθηκε πως έριξαν το αεροσκάφος του Αζερμπαϊτζάν με τους 38 νεκρούς

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταβάλει αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζώντες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 2024 Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα ευθύνονται για την κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν τον περασμένο Δεκέμβριο, που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.

Η παραδοχή έγινε την Πέμπτη, στη Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Πούτιν με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, στο περιθώριο περιφερειακής συνόδου. Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταβάλει αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζώντες.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines εκτελούσε την πτήση Μπακού – Γκρόζνι και κατέπεσε στις 25 Δεκεμβρίου 2024 στην περιοχή Ακτάου του Καζακστάν.
Από τους επιβάτες, 29 άτομα επέζησαν, κυρίως χάρη στις ενέργειες των πιλότων, που συγκαταλέγονταν μεταξύ των νεκρών.

Μία ημέρα μετά την τραγωδία, κυβερνητικές πηγές στο Μπακού είχαν δηλώσει στο Euronews ότι τα πρώτα στοιχεία έδειχναν πως ρωσικός πύραυλος εδάφους-αέρος προκάλεσε τη συντριβή.

Ο πύραυλος και το μπλοκάρισμα των επικοινωνιών

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από σύστημα «Pantsir-S» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Γκρόζνι, και εξερράγη κοντά στο επιβατικό αεροπλάνο, τραυματίζοντας επιβάτες και πλήρωμα.

Οι αζερικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι το αεροσκάφος δεν έλαβε άδεια προσγείωσης σε ρωσικά αεροδρόμια, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση. Αντί αυτού, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το Καζακστάν, ενώ τα συστήματα πλοήγησης GPS είχαν υποστεί παρεμβολές καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης πάνω από την Κασπία Θάλασσα.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Πούτιν είχε εκφράσει συλλυπητήρια και «σπάνια δημόσια συγγνώμη» προς τον Αλίγιεφ, αλλά χωρίς να αποδεχθεί ευθύνη.
Ο Αζέρος πρόεδρος είχε τότε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπάθησε να «κουκουλώσει» το περιστατικό.

Τον Ιούλιο, ο Αλίγιεφ ανακοίνωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν προετοιμάζει προσφυγές σε διεθνή δικαστήρια εναντίον της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι οι συνθήκες του συμβάντος είναι «ξεκάθαρες σαν μέρα». «Ξέρουμε τι συνέβη και μπορούμε να το αποδείξουμε. Και γνωρίζουμε ότι και οι Ρώσοι αξιωματούχοι το γνωρίζουν», είχε πει τότε.

Η παραδοχή της Μόσχας

Η δήλωση του Πούτιν στη Ντουσάνμπε σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια ανάληψη ευθύνης της Ρωσίας για την κατάρριψη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα «τραγικού λάθους των αντιαεροπορικών δυνάμεων» και πρόσθεσε ότι έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Βασιλιάς Κάρολος βγάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Διεθνή / Ο Βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει ότι θέλει να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ανακοινώνονται λεπτομέρειες για το νέο του ντοκιμαντέρ
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Διεθνή / Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα»
LIFO NEWSROOM
Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Διεθνή / Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση»
LIFO NEWSROOM
«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Διεθνή / Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές – Ζήτησε τερματισμό της κατοχής και δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Κτηνοτρόφοι υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού

Διεθνή / Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε το αγνοούμενο κορίτσι

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία ημέρα στους γονείς της Μαντλίν - «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας
LIFO NEWSROOM
 
 