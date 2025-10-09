Ρωσία: «Εμείς το κάναμε» - Ο Πούτιν παραδέχθηκε πως έριξαν το αεροσκάφος του Αζερμπαϊτζάν με τους 38 νεκρούς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα ευθύνονται για την κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν τον περασμένο Δεκέμβριο, που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.

Η παραδοχή έγινε την Πέμπτη, στη Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Πούτιν με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, στο περιθώριο περιφερειακής συνόδου. Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταβάλει αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζώντες.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines εκτελούσε την πτήση Μπακού – Γκρόζνι και κατέπεσε στις 25 Δεκεμβρίου 2024 στην περιοχή Ακτάου του Καζακστάν.

Από τους επιβάτες, 29 άτομα επέζησαν, κυρίως χάρη στις ενέργειες των πιλότων, που συγκαταλέγονταν μεταξύ των νεκρών.

Μία ημέρα μετά την τραγωδία, κυβερνητικές πηγές στο Μπακού είχαν δηλώσει στο Euronews ότι τα πρώτα στοιχεία έδειχναν πως ρωσικός πύραυλος εδάφους-αέρος προκάλεσε τη συντριβή.

Ο πύραυλος και το μπλοκάρισμα των επικοινωνιών

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από σύστημα «Pantsir-S» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Γκρόζνι, και εξερράγη κοντά στο επιβατικό αεροπλάνο, τραυματίζοντας επιβάτες και πλήρωμα.

Οι αζερικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι το αεροσκάφος δεν έλαβε άδεια προσγείωσης σε ρωσικά αεροδρόμια, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση. Αντί αυτού, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το Καζακστάν, ενώ τα συστήματα πλοήγησης GPS είχαν υποστεί παρεμβολές καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης πάνω από την Κασπία Θάλασσα.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Πούτιν είχε εκφράσει συλλυπητήρια και «σπάνια δημόσια συγγνώμη» προς τον Αλίγιεφ, αλλά χωρίς να αποδεχθεί ευθύνη.

Ο Αζέρος πρόεδρος είχε τότε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπάθησε να «κουκουλώσει» το περιστατικό.

Τον Ιούλιο, ο Αλίγιεφ ανακοίνωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν προετοιμάζει προσφυγές σε διεθνή δικαστήρια εναντίον της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι οι συνθήκες του συμβάντος είναι «ξεκάθαρες σαν μέρα». «Ξέρουμε τι συνέβη και μπορούμε να το αποδείξουμε. Και γνωρίζουμε ότι και οι Ρώσοι αξιωματούχοι το γνωρίζουν», είχε πει τότε.

Η παραδοχή της Μόσχας

Η δήλωση του Πούτιν στη Ντουσάνμπε σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια ανάληψη ευθύνης της Ρωσίας για την κατάρριψη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα «τραγικού λάθους των αντιαεροπορικών δυνάμεων» και πρόσθεσε ότι έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες.

