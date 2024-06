Ρωσία: Δύο τραμ συγκρούστηκαν στη Σιβηρία - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί κατά τη σύγκρουση δύο τραμ στο Κεμέροβο, στην ανατολική Σιβηρία, στη Ρωσία ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ένα τραμ έχασε τον έλεγχο την ώρα που ανέβαινε σε έναν λόφο και γλίστρησε προς τα κάτω με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα άλλο, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Δυστυχώς ένας άνθρωπος σκοτώθηκε», δήλωσε ο Αλεξέι Κουζνέτσοφ στέλεχος του τοπικού υπουργείου Υγείας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Watch - Failed Tram Brakes Injure 30 in Kemerovo, Russia



A passenger tram in the city of Kemerovo lost control after its brakes failed. 30 people were injured, many seriously, after the tram rapidly accelerated around a turn and dumped passengers into a roadway. No word on the… pic.twitter.com/QCHxLC9LwU