Reuters: Ελληνικό δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση για την κατάσχεση του φορτίου του ιρανικού τάνκερ

Ελληνικό δικαστήριο ανέτρεψε, δευτεροβάθμια, τη δικαστική απόφαση αναφορικά με την κατάσχεση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, του ιρανικού πετρελαίου από το πλοίο που ακινητοποιήθηκε ανοιχτά της Καρύστου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

Τον Μάιο οι ΗΠΑ κατάσχεσαν μέρος του ιρανικού πετρελαίου και το μετέφεραν σε άλλο πλοίο, μετά την αρχική απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου.

Το Ιράν είχε καταθέσει έφεση στην αρχική δικαστική απόφαση, όπως επεσήμανε πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων.

«Η προσφυγή για την ανατροπή της απόφασης έγινε δεκτή από το δικαστήριο» δήλωσε η πηγή. «Θα είναι δύσκολο να ανατραπεί αυτή (σ.σ. η απόφαση του εφετείου)» εκτίμησε.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι ΗΠΑ ή ελληνική κυβέρνηση θα προσφύγει κατά της απόφασης.

Τα αντίποινα του Ιράν

Η ακινητοποίηση του πλοίου ανοιχτά της Καρύστου, οδήγησε σε αντίποινα από την Τεχεράνη, που έκανε κατάληψη σε δύο ελληνικά τάνκερ. Το Delta Poseidon και το Prudent Warrior καταλήφθηκαν στις 27 Μαΐου και έκτοτε έχουν δέσει στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να αποχωρήσουν.

Ο Ιρανός Ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε ξεκαθαρίσει πως το ρεσάλτο ήταν πράξη αντεκδίκησης στην κατάσχεση του φορτίου του ιρανικής σημαίας πλοίου.

«Χρησιμοποιούν τη μιντιακή αυτοκρατορία τους και την εκτεταμένη προπαγάνδα για να κατηγορήσουν το Ιράν για πειρατεία. Ποιος είναι ο πειρατής; Εσείς κλέψατε το πετρέλαιό μας, εμείς το πήραμε πίσω. Η ανάκτηση κλεμμένης περιουσίας δεν αποκαλείται κλοπή» επεσήμανε, χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει την κατάληψη των δύο δεξαμενόπλοιων «πειρατεία» και έχουν καλέσει την άλλη πλευρά να τα απελευθερώσουν. Ανάλογο αίτημα έχουν εκφράσει και άλλες πλευρές: ΗΠΑ, Κομισιόν, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία κ.α.

They stole Iran’s oil on the coast of #Greece, then brave Iranians retaliated and confiscated the enemy’s oil tankers. But in the mainstream media’s propaganda, Iran is accused of theft. Who’s the thief? You who stole our oil or us who took it back? pic.twitter.com/KqXFlJcwKW