Κατάληψη ελληνικών πλοίων: Το Ιράν δημοσιοποίησε βίντεο από το ρεσάλτο - «Ποιος είναι ο κλέφτης;»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δημοσίευσε επίσημο βίντεο από το ρεσάλτο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης της χώρας σε ένα από τα δύο ελληνικά τάνκερ που είναι υπό κατάληψη.

Το Delta Poseidon και το Prudent Warrior καταλήφθηκαν στις 27 Μαΐου και έκτοτε έχουν δέσει στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να αποχωρήσουν.

«Έκλεψαν το πετρέλαιο του Ιράν στις ακτές της Ελλάδας, στη συνέχεια θαρραλέοι Ιρανοί προχώρησαν σε αντίποινα και την κατάσχεση των πετρελαιοφόρων του εχθρού» έγραψε ο Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στα social media.

Αναφερόταν στο ελληνικό μπλόκο σε ρωσικό πλοίο, το οποίο ήταν έμφορτο με ιρανικό πετρέλαιο, ανοιχτά της Καρύστου.

«Αλλά στην προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης, το Ιράν κατηγορείται για κλοπή. Ποιος είναι ο κλέφτης; Αυτός που έκλεψε το πετρέλαιό μας ή εμείς που το πήραμε πίσω;» διερωτήθηκε ο ίδιος.

