Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα: Νεκρός δημοσιογράφος στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ο διεθνής οργανισμός των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα επιβεβαιώνει ότι ο Εβγκένι Σακούν που εργαζόταν στο τηλεοπτικό δίκτυο Kiev Live TV, σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό του πύργου τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο.

«Θρηνούμε την απώλειά του και ερευνούμε τις συνθήκες. Η στόχευση κατά δημοσιογράφων είναι έγκλημα πολέμου», αναφέρουν στην ανάρτησή τους στο Twitter οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.

🚨ALERT: RSF has received confirmation that Evgeny Sakun, a cameraman with Kiev Live TV, was killed in yesterday’s bombing of Kyiv’s television and radio tower. We mourn his loss and are investigating the circumstances. The targeting of journalists is a war crime. pic.twitter.com/Dv4vEYQIE3