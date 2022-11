Πυροβολισμοί σε γκέι κλαμπ: Την επίθεση τερμάτισαν ένας πατέρας και μια drag περφόρμερ

Ένας πατέρας και μια drag περφόρμερ κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ένοπλο που άνοιξε πυρ σε γκέι κλαμπ, στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Ο δράστης σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 17 στο Club Q του Κολοράντο Σπρινγκς, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αστυνομικές αρχές κατονόμασαν τους «ήρωες» που σταμάτησαν την επίθεση ως Ρίτσαρντ Φιέρο και Τόμας Τζέιμς, χωρίς να περιγράψουν λεπτομερώς τις ενέργειές τους.

"Heroic people" confronted a gunman at a gay nightclub in Colorado and stopped him killing any more people, police have said.



Five people died and at least 18 were injured in the shooting at Club Q in Colorado Springs.



Read more: https://t.co/wA9NyigYVx pic.twitter.com/scgjoevw17 — Sky News (@SkyNews) November 20, 2022

Ο Ρίτσαρντ Φιέρο έδωσε τη δική του περιγραφή των γεγονότων, λέγοντας ότι ήρθε αντιμέτωπος με τον ύποπτο, πήρε το όπλο και τον χτύπησε με αυτό.

Δεν είναι σαφές αν ο Τόμας Τζέιμς είναι η drag περφόρμερ που λέει ο Φιέρο ότι στη συνέχεια επενέβη για να βοηθήσει.

Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας, η αστυνομία αναγνώρισε τα θύματα ως Ντάνιελ Άστον, Ντέρικ Ραμπ, Κέλι Λόβινγκ, Άσλεϊ Παφ και Ρέιμοντ Βανς.

Daniel was a bartender at Club Q who had worked there for two years.



He recently posted a shirtless picture on Instagram to celebrate his top surgery 🕯 pic.twitter.com/EcwkSMQFVK — GAY TIMES (@gaytimes) November 22, 2022

Kelly Loving was a trans woman on a weekend break from Denver.⁠



Her sister told the New York Times: “She was loving, always trying to help the next person out, instead of thinking of herself.” 🕯 pic.twitter.com/QDAFXQSO82 — GAY TIMES (@gaytimes) November 22, 2022

Ashley Paugh worked for a non-profit that helped foster children.



She was visiting Club Q to see a stand up comedy show 🕯 pic.twitter.com/Eg4mziuDh7 — GAY TIMES (@gaytimes) November 22, 2022

Derrick Rump also worked at Club Q.



He was reportedly an incredibly supportive friend who would buy fake eyelashes for drag queens when they couldn’t afford them, and groceries for those struggling during the pandemic pic.twitter.com/0Uz0d7vuyZ — GAY TIMES (@gaytimes) November 22, 2022

Raymond Green Vance was celebrating a friend’s birthday at Club Q that evening.



He had a new job at a FedEx distribution centre, and was excited for his future pic.twitter.com/nqMWLgsNYR — GAY TIMES (@gaytimes) November 22, 2022

Συγγενείς κατέθεσαν ότι οι Άστον και Ραμπ εργάζονταν και οι δυο ως bartenders στο Club Q.

It has been confirmed that we lost these two beautiful boys in the attack on Club Q. Please know that they were loved and that we are grieving them. We REMEMBER them. #tdor #clubq pic.twitter.com/0XiAbGtf65 — Colorado Queer Economy (@Economy10_CO) November 20, 2022

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 22χρονος Άντερσον Λι Άλντριχ, κρατείται από την αστυνομία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Τον ένοπλο σταμάτησε ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού, που παρακολουθούσε μια drag παράσταση στο κλαμπ με τη σύζυγο και την κόρη του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας, ο Ρίτσαρντ Φιέρο δήλωσε ότι η στρατιωτική του εκπαίδευση λειτούργησε καθώς όρμησε πάνω στον ένοπλο, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα αφού τον τράβηξε πρώτα από το αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

«Απλά έτρεξα προς τα εκεί. Τον άρπαξα. Λέω μέσα μου, "Πρέπει να σκοτώσω αυτόν τον τύπο. Θα σκοτώσει το παιδί μου. Θα σκοτώσει τη γυναίκα μου"», δήλωσε ο βετεράνος του Ιράκ και του Αφγανιστάν.

«Ήταν αντανακλαστικό», εξήγησε. «Πήγαινε. Πήγαινε στη φωτιά. Σταμάτα τη δράση. Μην αφήσεις κανέναν να πάθει κακό».

Ο ιδιοκτήτης της τοπικής μπιραρίας δήλωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έπεσαν στο πάτωμα όταν άρχισαν να πέφτουν οι σφαίρες.

Περιέγραψε ότι είδε τον ένοπλο να κινείται προς την κατεύθυνση ενός αίθριου όπου είχαν καταφύγει άλλοι θαμώνες του κλαμπ, πριν επιτεθεί εναντίον του.

Είπε ότι ο άνδρας πέταξε την καραμπίνα του καθώς έπεφτε. Άρχισαν να παλεύουν στο έδαφος. Ο Φιέρο είπε ότι άρπαξε το όπλο του δράστη και το χρησιμοποίησε για να τον χτυπήσει.

«Συνέχισα να τον χτυπάω. Είμαι μεγαλόσωμος τύπος και αυτός ήταν ακόμη περισσότερο», δήλωσε.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA/LIZ COPAN

Είπε στους δημοσιογράφους ότι παρότρυνε μια drag περφόρμερ να κλωτσήσει τον δράστη στο κεφάλι.

«Μια από τις περφόρμερ περνούσε και της είπα να τον κλωτσήσει», είπε. «Και πήρε το ψηλοτάκουνό της και του το έχωσε στο πρόσωπο».

Ο Φιέρο είπε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ο φίλος της κόρης του, ο 22χρονος Ρέιμοντ Βανς.

Heroic details of US Army veteran Richard Fierro taking down the Colorado Springs Club Q shooter

pic.twitter.com/L0SROoe0Bb — The Free Speech Forum (@TFSF_) November 22, 2022

Ο δήμαρχος του Κολοράντο Σπρινγκς Τζον Σάδερς χαιρέτισε την «απίστευτη πράξη ηρωισμού» των παρευρισκομένων.

Είπε ότι μίλησε με τον Φιέρο τη Δευτέρα, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν έχω συναντήσει ποτέ άνθρωπο που να έχει εμπλακεί σε τόσο ηρωικές πράξεις και να είναι τόσο ταπεινός γι' αυτό».

Η αστυνομία ερευνά ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της καραμπίνας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, καθώς και ενός πιστολιού που ο ύποπτος έφερε κατά τη στιγμή της σύλληψής του.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA/LIZ COPAN

Η έρευνα θα καθορίσει αν ο πυροβολισμός - ο οποίος σημειώθηκε την παραμονή της Transgender Day of Remembrance - ήταν έγκλημα μίσους και αν ο ύποπτος έδρασε μόνος του.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων πέντε κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Το Club Q θεωρείται η «καρδιά» της LGBT κοινότητας στο Κολοράντο Σπρινγκς, μια πόλη 110 χιλιόμετρα νότια του Ντένβερ.

"Our community is shattered. This is the only LGBTQIA+ space we have in the city of Colorado Springs."



Joshua Thurman described the scene at Club Q, a gay club in Colorado where a gunman killed at least five people and injured more than two dozen others. https://t.co/IiAecX7Yka pic.twitter.com/JJyxrCRpjh — The New York Times (@nytimes) November 21, 2022

Ο ύποπτος φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία λόγω μιας φερόμενης απειλής για βόμβα το 2021.

Σύμφωνα με την τότε έκθεση της αστυνομίας, η μητέρα του είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λέγοντας ότι «απειλούσε να της προκαλέσει κακό με μια αυτοσχέδια βόμβα, διάφορα όπλα και πυρομαχικά».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι Αμερικανοί «δεν μπορούν και δεν πρέπει να ανέχονται το μίσος».

VIDEO: People gather at a makeshift memorial for the victims of the mass shooting at Club Q, an #LGBTQ nightclub in Colorado Springs. At least five people were killed and 18 wounded in the mass shooting. The gunman who opened fire inside was stopped by two people inside the club pic.twitter.com/P1o8LMqzWs — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2022

Το 2016, 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στο γκέι κλαμπ Pulse στο Ορλάντο της Φλόριντα. Εκείνη την εποχή ήταν ο πιο θανατηφόρος μαζικός πυροβολισμός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC