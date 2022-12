Το πρώτο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Καρόλου ως βασιλιάς- Με αναφορά στη βασίλισσα Ελισάβετ

Ο Κάρολος έστειλε το πρώτο του χριστουγεννιάτικο μήνυμα ως βασιλιάς, αποτίοντας φόρο τιμής στην μητέρα του Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Με αναφορά στα λόγια, που εκείνη είχε πει στο τελευταίο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της πέρυσι, ως βασίλισσα, όπου μίλησε για τη θλίψη της για την απώλεια του συζύγου της, ο βασιλιάς Κάρολος είπε ότι τα Χριστούγεννα είναι «μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για όλους εμάς που έχουμε χάσει αγαπημένα πρόσωπα».

Ο Κάρολος παρέδωσε το προηχογραφημένο μήνυμά του στεκόμενος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, όπου είναι θαμμένοι και οι δύο γονείς του, η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Σχετικά με το κεντρικό θέμα της «ανιδιοτελούς αφοσίωσης», είπε, ότι μπορεί να φανεί «στις ένοπλες δυνάμεις μας και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που εργάζονται ακούραστα για να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς.

«Το βλέπουμε στους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας μας, στους δασκάλους μας και μάλιστα σε όλους εκείνους που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, των οποίων οι δεξιότητες και η αφοσίωση βρίσκονται στην καρδιά των κοινοτήτων μας.

»Και σε αυτήν την περίοδο μεγάλης αγωνίας και δυσκολίας –είτε για όσους σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν συγκρούσεις, πείνα ή φυσική καταστροφή, είτε για όσους εδώ βρίσκουν τρόπους να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να κρατήσουν τις οικογένειές τους ταισμένες και ζεστές– το βλέπουμε στην ανθρωπιά όλων εκείνων σε όλα τα έθνη μας και την Κοινοπολιτεία που ανταποκρίνονται τόσο πρόθυμα στα δεινά των άλλων.

»Θέλω ιδιαίτερα να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους υπέροχα ευγενικούς ανθρώπους που προσφέρουν τόσο γενναιόδωρα τρόφιμα ή δωρεές ή το πιο πολύτιμο αγαθό όλων –το χρόνο τους– για να υποστηρίξουν όλους, όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη» είπε μεταξύ άλλων.

Στα πλάνα από το μήνυμά του υπήρχαν και εικόνες από τη βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του.

Ο βασιλιάς Κάρολος έκλεισε το μήνυμά του με μια απόδοση του «O Little Town of Bethlehem», το οποίο είχε χρησιμοποιήσει για να παραθέσει την «πίστη της αείμνηστης βασίλισσας στη δύναμη αυτού του φωτός», που ερμήνευσε η χορωδία του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου.

“Christmas is a particularly poignant time for all of us who have lost loved ones.”



