Πού οδηγεί το QR code που φόρεσε ο Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ φορώντας ένα μεγάλο κουμπί με QR code και προέτρεψε το ακροατήριο και τους τηλεθεατές να το σαρώσουν για να «θυμηθούν» τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το QR code οδηγεί σε ιστοσελίδα που περιέχει βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η οποία, σύμφωνα με ισραηλινές αρχές, στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 πολίτες και οδήγησε στην αρπαγή περί των 250 ομήρων. Η σελίδα προειδοποιεί ότι «η θέαση ενδέχεται να είναι εξαιρετικά σκληρή».

Στην ομιλία του ο Νετανιάχου είπε: «Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πια την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θυμόμαστε. Το Ισραήλ θυμάται». Πρότεινε στους παρευρισκόμενους να «μεγεθύνουν» το QR code με τα κινητά τους και να δουν το υλικό «γιατί έτσι θα καταλάβετε γιατί πολεμάμε και γιατί πρέπει να νικήσουμε».

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει σοκαριστικές εικόνες, όπως αιματοβαμμένα δάπεδα σπιτιών κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, νεκρούς σε δρόμους και επιθέσεις σε φεστιβάλ μουσικής. Μερικά από τα βίντεο φαίνεται πως τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας της επίθεσης. Τα πρακτορεία που κάλυψαν το γεγονός σημειώνουν ότι δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα όλες οι ισχυριζόμενες λεπτομέρειες στο υλικό.

Ο Νετανιάχου συνδύασε την προβολή αυτή με ευρύτερο αφήγημα για τη συνέχιση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα. Οι αριθμοί θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που επικαλούνται τοπικές αρχές φτάνουν περίπου τις 65.000 νεκρούς, ενώ πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί,=,

Η κίνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού εντάσσεται σε ευρύτερη επικοινωνιακή εκστρατεία «Remember October 7», που συνοδεύεται από ψηφιακά μέσα και οπτικά μηνύματα στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι αξιωματούχοι και μέσα εκτιμούν ότι η χρήση τέτοιων οπτικών τεκμηρίων επιδιώκει να επαναπροσανατολίσει τη διεθνή συζήτηση ως προς τα αίτια του πολέμου.

Η παρέμβαση προκάλεσε αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα και εκτός αυτής. Επιπλέον, πολλοί διπλωμάτες αποχώρησαν στο ξεκίνημα της ομιλίας, ενώ στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης συζητήθηκε η ηθική της μετάδοσης ακραίων οπτικών αποσπασμάτων για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Παράλληλα, διπλωματικές εντάσεις αναφέρθηκαν με φόντο τις πρόσφατες αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους από ορισμένα κράτη.

Με πληροφορίες από New York Times