«Ποντίφικας Τραμπ»; Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «θα ήθελε να είναι Πάπας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μάλλον αστειευόμενος, ότι θα ήταν ο «νούμερο ένα» υποψήφιος για την ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

«Θα μου άρεσε να είμαι Πάπας», δήλωσε σε δημοσιογράφο την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε ποιος θα έπρεπε να διαδεχθεί τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος απεβίωσε στις 21 Απριλίου.

Παρότι ο ίδιος είπε πως «δεν έχει κάποια προτίμηση», αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Αρχιεπίσκοπο Νέας Υόρκης, Τίμοθι Ντόλαν: «Έχουμε έναν καρδινάλιο στη Νέα Υόρκη που είναι πολύ καλός, οπότε θα δούμε».

Ο Ντόλαν, ωστόσο, δεν θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή. Σημειώνεται ότι στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, δεν έχει υπάρξει ποτέ Πάπας από τις ΗΠΑ.

Η ιδέα ενός «Πάπα Τραμπ» φαίνεται πάντως να ενθουσίασε τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Χαίρομαι που το άκουσα! Πρόκειται για μια αουτσάιντερ υποψηφιότητα, αλλά ζητώ από το κονκλάβιο και τους πιστούς Καθολικούς να την εξετάσουν με ανοιχτό μυαλό!». Μάλιστα, ο 69χρονος γερουσιαστής πρόσθεσε: «Ο πρώτος συνδυασμός Πάπα και Προέδρου των ΗΠΑ έχει πολλά πλεονεκτήματα. Περιμένουμε τον λευκό καπνό… Τραμπ MMXXVIII!»

