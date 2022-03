Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προαναγγέλλουν οι ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάιντεν και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και θα αυστηροποιήσουν τις υπάρχουσες, κατά την επίσκεψή του Αμερικανού προέδρου στις Βρυξέλλες, όπως προανήγγειλε σήμερα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχωρεί αύριο, Τετάρτη, για τις Βρυξέλλες όπου θα έχει επαφές με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, τους ηγέτες της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Σάλιβαν, ο Μπάιντεν θα εξετάσει με τους συμμάχους πιο μακροπρόθεσμες προσαρμογές σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να ανακοινώσει δράσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και τη μείωση της εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ρωσίας.

«Σε αυτό το ταξίδι θα κάνουμε σαφές ότι η Δύση είναι ενωμένη στην άμυνα της δημοκρατίας. Ο Πούτιν νόμιζε πως θα μας χωρίσει, αλλά εμείς είμαστε ισχυρότεροι απ’ ό,τι ήμασταν σε οποιοδήποτε σημείο της πρόσφατης ιστορίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Πούτιν θα πληρώνει ένα βαρύ οικονομικό τίμημα για τις ενέργειές του», έγραψε ο Μπάιντεν μεταξύ άλλων στο Twitter.

