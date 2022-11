Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες επιθέσεις στο Κίεβο - «Τουλάχιστον ένας νεκρός» και διακοπές ρεύματος

Νέες επιθέσεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας αναφέρθηκαν πριν από λίγο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, χτυπήθηκε μια εγκατάσταση υποδομής της πόλης, ενώ αναφέρθηκαν και εκρήξεις σε άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών και κατοικημένες.

Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να βρουν ασφαλή καταφύγια.

Οι αρχές του Κιέβου έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό από τις τελευταίες ρωσικές επιδρομές. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

O υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε τις νέες πυραυλικές επιθέσεις, σημειώνοντας πως «η Ρωσία πρέπει να αναγνωριστεί ως κράτος-τρομοκράτης».

Russia celebrates its recognition as terrorist state with new missile terror against Ukraine’s capital, other cities. Should be clear to those who still had doubts: Russia must be recognized as terrorist state worldwide and Ukraine must get all necessary air defense systems ASAP.