Πόλεμος στην Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο- 15η μέσα στον Μάιο

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 40 drones και πυραύλους που κατευθύνονταν στο Κίεβο σήμερα.

Την είδηση των καταρρίψεων ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εκρήξεις συντάραξαν την πόλη τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, τη δέκατη πέμπτη μέσα στον τρέχοντα μήνα.

«Πύραυλος καταρρίφθηκε κοντά στο Κίεβο», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, διαβεβαιώνοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση.

Πρόσθεσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετά προάστια, όπως η ιστορική συνοικία Ποντίλ, όπου συντρίμμια κατέπεσαν στην οροφή σπιτιού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλέστηκαν ο κ. Κλίτσκο και η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η επίθεση του Σαββάτου προς Κυριακή χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως τώρα στον πόλεμο. Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τραυματίες.

Την ώρα που η πολυσυζητημένη ουκρανική αντεπίθεση για την ανακατάληψη εδαφών που έχει κυριεύσει ο ρωσικός στρατός αναμένεται να αρχίσει κι ενώ ο πόλεμος βρίσκεται στον δέκατο πέμπτο μήνα του, η Μόσχα εντατικοποιεί τα αεροπορικά πλήγματα, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές, εφόδια και εξοπλισμό.

Second night attack and sleepless night in a row. More than 40 cruise missiles and drones shot down over Kyiv. Despite this, the morning is good. Many lives saved thanks to incredible air defense. pic.twitter.com/w8RBX5FtU5