Πόλεμος Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες μετά από πυραυλική επίθεση στο Κριβί Ριχ

Νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η νέα πυραυλική επίθεση, που σημειώθηκε σήμερα στο Κριβί Ριχ, στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Αρχών της Ουκρανίας. «Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες. Υπάρχουν τραυματισμένα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο της χώρας σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Δύο κτίρια χτυπήθηκαν, ένα πενταώροφο και ένα εννιαώροφο», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, ενώ σημείωσε πως μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά παιδιά. Υπενθυμίζεται πως το Κριβί Ριχ είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από τη μεριά του, μετά το τραγικό γεγονός ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί.

There are already 38 victims in Kryvyi Rih, including 10 children



Russia has repeatedly struck residential buildings on purpose, and the United States still cannot recognize Russia as a terrorist state. Not a sponsor, but a terrorist! pic.twitter.com/A50WsdhHhe