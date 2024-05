Πλημμύρες στη Βραζιλία: Διέσωσαν άλογο που ήταν εγκλωβισμένο για δύο μέρες σε σκεπή

Στην διάσωση ενός αλόγου που ήταν εγκλωβισμένο στη σκεπή σπιτιού στη Βραζιλία λόγω πλημμύρας, προχώρησαν εθελοντές και διασώστες.

Σε μια κωμόπολη της νότιας Βραζιλίας που έχει κατακλυσθεί από τα νερά των πλημμυρών εθελοντές, κτηνίατροι και διασώστες κατάφεραν να σώσουν ένα άλογο που είχε εγκλωβιστεί επί δύο ημέρες στη στέγη ενός κτιρίου.

Το άλογο, πάνω στην επικλινή στέγη ενός αγροτόσπιτου, εντοπίστηκε την Τετάρτη από το ελικόπτερο ενός τηλεοπτικού δικτύου στα περίχωρα του Κανόας, μιας πόλης στα βόρεια του Πόρτο Αλέγκρε, της πρωτεύουσας της Πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Ο δήμαρχος του Κανόας Ζόρζε ντα Σίλβα έκανε έκκληση στις αρχές να σώσουν το ζώο, για να μην πέσει από τη στέγη.

Εθελοντές που συγκεντρώθηκαν για να το βοηθήσουν είπαν ότι το άλογο περιπλανιόταν επί τέσσερις ημέρες στις πλημμυρισμένες περιοχές. Με τη βοήθεια κτηνίατρων τους στρατού, οι διασώστες κατάφεραν να το απομακρύνουν και να το επιβιβάσουν σε ένα φουσκωτό για να το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έχουν χάσει τη ζωή τους 107 άνθρωποι και άλλοι 136 αγνοούνται σε πόλεις όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Άλλοι 164.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

