Ο Μαγκάουα, ο διάσημος αρουραίος - «ναρκαλιευτής» που είχε βραβευτεί με χρυσό μετάλλιο για τον ηρωισμό του, άφησε τα εγκόσμια σε ηλικία οκτώ ετών.

Στην πεντάχρονη καριέρα του το τρωκτικό κατάφερε να σαρώσει μυρίζοντας πάνω από 100 ναρκοπέδια και εκρηκτικά στην Καμπότζη. Είναι ο πιο επιτυχημένος αρουραίος, εκπαιδευμένος από την βελγική οργάνωση Apopo και έχει συμβάλει στον καθαρισμό 141.000 τετραγωνικών μέτρων, έκταση που αντιστοιχεί σε 20 γήπεδα ποδοσφαίρου.



Σύμφωνα με τους ανθρώπους της οργάνωσης, ο αφρικανικός γιγάντας «πέθανε ειρηνικά» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Μαγκάουα ήταν «σε καλή κατάσταση και πέρασε την τελευταία εβδομάδα παίζοντας με τον συνήθη ενθουσιασμό. Όμως το Σαββατοκύριακο άρχισε να είναι πιο αργός, να κοιμάται περισσότερο, δείχνοντας όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για φαγητό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.





Ο Μαγκάουα εκπαιδεύτηκε για ένα χρόνο προτού μετακινηθεί στην Καμπότζη και αρχίσει την ναρκαλιευτική καριέρα του. Πιστεύεται πως στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας υπάρχουν πάνω από έξι εκατομμύρια ναρκοπέδια.

Meet Magawa, he searches for landmines in Cambodia for @HeroRATs.

He's been awarded a gallantry medal by the @PDSA_HQ. 🏅https://t.co/2Q1EGWr9xm pic.twitter.com/Th0Jsrmvrs