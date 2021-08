Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Εντ Άσνερ, ο σπουδαίος κωμικός που έγινε διεθνώς γνωστός ως «Λου Γκραντ» τις δεκαετίες του 1970 και 1980 και τιμήθηκε με επτά βραβεία Emmy.

«Λυπούμαστε που ανακοινώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος πατριάρχης μας πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τη λύπη μας. Με ένα φιλί στο κεφάλι – Καληνύχτα μπαμπά, σ’ αγαπάμε», έγραψε η οικογένειά του στο Twitter.

