Πέθανε ο Έβαν Έλινγκσον, πρωταγωνιστής του CSI Miami

Πέθανε στα 35 του ο ηθοποιός Έβαν Έλινγκσον, πρωταγωνιστής στο CSI Miami.

Ο Έβαν Έλινγκσον, που υπήρξε ηθοποιός από παιδί, πριν παίξει στο CSI είχε απομακρυνθεί από τα φώτα πάνω από μία 10ετία. Πέθανε την Κυριακή στο σπίτι του στην κομητεία San Bernardino, όπου εντοπίστηκε το πτώμα του μέσα στην κρεβατοκάμαρά του, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του δεν είναι ακόμη σαφείς ωστόσο δεν ελέγχεται η εγκληματική ενέργεια. Ο πατέρας του Έβαν, είπε στο TMZ ότι ο γιος του βρέθηκε μέσα στο σπίτι του όπου ζούσε πλέον μακριά από εθισμούς. Είχε παλέψει με τα ναρκωτικά στο παρελθόν, αλλά σταδιακά η κατάστασή του βελτιωνόταν, γι' αυτό τον λόγο και ο θάνατός του σόκαρε.

Ο Έβαν Έλινγκσον είχε πρωταγωνιστήσει δίπλα στην Κάμερον Ντίαζ, υποδυόμενη τον έφηβο γιο της στο "My Sister's Keeper" του 2009. Ήταν επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως Kyle Harmon στο «CSI: Miami» στο οποίο πρωταγωνίστησε σε συνολικά 18 επεισόδια μέσα σε 3 χρόνια.

Είχε ξεκινήσει στην showbiz σε ηλικία 13 ετών με έναν μικρό ρόλο σε μια τηλεοπτική ταινία καθώς και με μια guest εμφάνιση στο «General Hospital». Από εκεί, συνέχισε να παίζει σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως οι «Titus», «That Was Then», «Mad TV», «Complete Savages», «Bones», «24» και άλλες.

Ο Έλινγκσον έπαιξε επίσης και στον κινηματογράφο, σε ταινίες όπως οι «Walk the Talk», «Letters from Iwo Jima», «The Bondage», «Confession», «Rules of the Game», «Time Changer», «The Gristle» κ.α.

Με πληροφορίες του TMZ