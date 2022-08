Νεκρός ο ηθοποιός Roger E. Mosley του "Magnum, P.I." μετά από τροχαίο

Ο ηθοποιός Roger E. Mosley πέθανε σε ηλικία 83 ετών μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα και ο 83χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Έμεινε παράλυτος από τους ώμους και κάτω και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, όπως γνωστοποίησε η κόρη του Ch-a Mosley μέσω Facebook.

«Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πενθήσουμε έναν τόσο υπέροχο άνθρωπο. Δεν θα θέλαμε να χυθούν δάκρυα στ΄όνομά του. Είναι καιρός για γιορτάσουμε την παρακαταθήκη που μάς άφησε. Σε αγαπώ μπαμπάκα. Με αγαπούσες και συ. Η καρδιά μου είναι βαριά, αλλά είμαι δυνατή. Θα φροντίσω τη μανούλα, την αγάπη σου για σχεδόν 60 χρόνια. Με μεγάλωσες καλά και είναι σε καλά χέρια. Αναπαύσου εν ειρήνη» έγραψε.

Ο Mosley είχε γίνει ιδιαιτέρως γνωστός από τον ρόλο του πιλότου Theodore "TC" Calvin στην τηλεοπτική σειρά "Magnum, P.I." η οποία προβαλλόταν από το 1980 έως το 1988.

Είχε συμμετάσχει σε 150 επεισόδια, στο πλευρό του Tom Selleck, ο οποίος έπαιζε έναν ντετέκτιβ. Έλαβε μέρος και στο πρόσφατο ριμέικ της σειράς, παίζοντας άλλον ρόλο, τον John Booky.

Πλην του "Magnum, P.I.", ο Αμερικανός ηθοποιός είχε παίξει και σε δεκάδες άλλες σειρές όπως: "Hangin' with Mr. Cooper.", "Sanford and Son," "Love Boat," "Kojak," και "The Rockford Files".

Με πληροφορίες από το CNN