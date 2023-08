Πέθανε η Carmen Xtravaganza, πρωταγωνίστρια του "Paris is Burning" και είδωλο της ballroom σκηνής

Η «μητέρα» του House of Xtravaganza πέθανε σε ηλικία 62 ετών

Πέθανε η Carmen Xtravaganza, είδωλο της Νέας Υόρκης, η οποία πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ "Paris is Burning" του 1990.

Το House of Xtravaganza - το οποίο προέκυψε από την underground ballroom σκηνή της Νέας Υόρκης και για το οποίο η Carmen είχε ρόλο μητέρας - ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 62 ετών.

«Σε όλη τη δεκαετία του 1980, η Carmen βασίλευε στις πασαρέλες ως μία από τις "απίθανες ομορφιές" του House of Xtravaganza. Η παρουσία και το ταλέντο της άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στη σκηνή του House Ballroom» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η αιτία θανάτου δεν ανακοινώθηκε, αλλά σύμφωνα με μια σελίδα GoFundMe που είχε ανοίξει το 2022, η Carmen έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Γεννημένη στην Ανδαλουσία της Ισπανίας στις 9 Απριλίου 1961, η Carmen μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία 16 ετών και υποβλήθηκε σε εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου στα 18 της.

Το 1988 κοσμούσε στο εξώφυλλο του Village Voice σε άρθρο με τον τίτλο "Venus Envy: The Drag Balls of Harlem". Δύο χρόνια αργότερα, η Carmen και η «αδελφή» της στο σπίτι, Brooke Xtravaganza, συζήτησαν τις εμπειρίες τους από τη φυλομετάβαση στο "Paris is Burning".

Εισήχθη στο Hall of Fame του Ballroom το 1999.

«Καθώς κρατάμε τη μνήμη της στις καρδιές μας, η διάσημη φράση της, "αυτή η φωνή είναι ακόμα εκεί", αποκτά νέο νόημα, χρησιμεύοντας ως υπενθύμιση ότι το πνεύμα της Carmen θα συνεχίσει να ζει μέσα από την αγάπη και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω της».