Πενσιλβάνια: 5 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία

Στους 5 ανέρχονται οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις σοκολατοβιομηχανίας στην πόλη Γουέστ Ρέντινγκ της Πενσιλβάνιας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται στις γκρεμισμένες από την έκρηξη εγκαταστάσεις.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια της βιομηχανίας για επιζώντες, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων. Επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

Έρευνα θα προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η R.M. Palmer Company ιδρύθηκε το 1948 και απασχολεί 850 εργαζομένους.

