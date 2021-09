Ο κωμικός Patton Oswalt ακύρωσε εμφανίσεις στη Φλόριντα και στη Γιούτα, καθώς χώροι που θα τον φιλοξενούσαν αρνήθηκαν να απαιτήσουν απόδειξη εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ κορωνοϊού για την είσοδο.

Η τήρηση τέτοιων μέτρων γίνεται ολοένα και πιο συχνή τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ σε χώρους που φιλοξενούν παραστάσεις μουσικών και κωμικών.

Ο Oswalt ήθελε να εφαρμοστεί αυτό και στους χώρους που επρόκειτο να κάνει τέσσερις εμφανίσεις στη Φλόριντα και μία στο Σολτ Λέικ Σίτι. Όμως, η απάντηση που πήρε ήταν αρνητική, οπότε ακύρωσε τα συγκεκριμένα σόου.

«Αυτή η δύσκολη απόφαση ελήφθη λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων κορωνοϊού», ανέφερε ο κωμικός σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

«Και επίσης επειδή έχω έναν εγωισμό, αλλά το εγώ μου δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν για να ακούσουν τη χαζή κωμωδία μου», συμπλήρωσε.

Στη Φλόριντα, οι επιχειρήσεις νομικά δεν επιτρέπεται να απαιτούν απόδειξη εμβολιασμού, με απόφαση που πήρε ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις τον περασμένο Απρίλιο.

Όσο για τη Γιούτα, ο Oswalt προγραμμάτιζε να εμφανιστεί στην πανεπιστημιούπολη του University of Utah. Παρότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα απαιτεί τον εμβολιασμό των φοιτητών, εκπρόσωπός του δήλωσε στο CNN ότι το πανεπιστήμιο ότι δεν μπορεί να επεκτείνει αυτό το μέτρο για τους επισκέπτες στους χώρους του.

Κάποιοι επέκριναν την απόφαση του Oswalt, μεταξύ άλλων ο Τεντ Κρουζ, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Τέξας, όπου επίσης έχει προγραμματίσει αρκετές εμφανίσεις ο κωμικός. Μετά την ακύρωση των σόου σε Γιούτα και Φλόριντα, έγραψε στο Twitter «Και οι δύο οι θαυμαστές του απογοητεύτηκαν».

Both of his fans were disappointed. https://t.co/2JdepUcLjh