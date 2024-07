Παραίτηση Μπάιντεν: Η αντίδραση των αστέρων του Χόλιγουντ μετά την απόφασή του

Τη δημόσια στήριξή τους στον Τζο Μπάιντεν αλλά και στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, εκφράζουν τις τελευταίες ώρες στα social media αρκετοί σταρ του Χόλιγουντ.

Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα των εκλογών του Νοεμβρίου, πλήθος διασημοτήτων συγχαίρουν τον Τζο Μπάιντεν και στηρίζουν την Καμάλα Χάρις, η οποία δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει και να «εξασφαλίσει το χρίσμα» των Δημοκρατικών για να «νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ, με ανάρτησή του στα social media έγραψε ότι ο Τζο Μπάιντεν «είχε κερδίσει με το παραπάνω την επανεκλογή του, αλλά ο χρόνος και η ηλικία έρχονται για όλους μας», υποστηρίζοντας παράλληλα την Κάμαλα Χάρις. Παράλληλα η θρυλική καλλιτέχνις Μπάρμπρα Στρέιζαντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, έγραψε πως «ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της δημοκρατίας μας».

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εξέφρασε τον «σεβασμό, το θαυμασμό και την αγάπη του» στον Αμερικανό Πρόεδρο για την απόφασή του. «Σε μια έξυπνη πολιτική πράξη και δείχνοντας ανιδιοτελή πατριωτισμό, ο Τζο Μπάιντεν έκανε ένα βήμα πίσω για να ανοίξει τον δρόμο ώστε να γίνει πρόεδρος ένας άλλος Δημοκρατικός … επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη χώρα μας από το να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στην κάλπη. «Με σεβασμό, θαυμασμό και στοργή, σας ευχαριστώ, κ. πρόεδρε» ανέφερε σε δήλωσή του στο «The Hill» ο κορυφαίος ηθοποιός.



Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις, σε μία από τις αναρτήσεις της στο Ιnstagram περιέγραψε την Καμάλα Χάρις ως «αξιόπιστη και δοκιμασμένη» προσθέτοντας ότι «είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και των μαύρων. Το μήνυμά της είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας για την Αμερική, σε μια εποχή μεγάλου εθνικού διχασμού» πρόσθεσε.

Ο οικοδεσπότης talk show και κωμικός Τζον Στιούαρτ έγραψε τη λέξη «θρύλος» σε ανάρτησή του στο X, ενώ ο πρωταγωνιστής του «Star Wars» Μαρκ Χάμιλ, μοιράστηκε ότι «τώρα είναι καθήκον όλων μας ως πατριώτες Αμερικανοί να εκλέξουμε τον Δημοκρατικό που θα τιμήσει & θα προωθήσει την κληρονομιά του». Τέλος, η σταρ του «Hocus Pocus», Μπέτι Μίντλερ χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν «αληθινό Αμερικανό πατριώτη», γράφοντας στο X: «είναι ο πιο σπάνιος πολιτικός, ένας έντιμος άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τις αξίες του».

Legend. — Jon Stewart (@jonstewart) July 21, 2024

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It's now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk — Mark Hamill (@MarkHamill) July 21, 2024

Joe Biden is a true American patriot. He’s been a fantastic President, and it hurts that the circumstances have been so unique and historic that he was obliged to drop out. He is the rarest of politicians, a decent man who lived by his values. — bettemidler (@BetteMidler) July 21, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters