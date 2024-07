Οι παγκόσμιοι ηγέτες χαιρετίζουν τη «γενναία» απόφαση Μπάιντεν να τερματίσει την εκστρατεία του

Οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν τον σεβασμό και τον θαυμασμό τους για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αφού ανακοίνωσε ότι τερματίζει την εκστρατεία επανεκλογής του, μια βαρυσήμαντη απόφαση που αναδιαμορφώνει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο και έχει απήχηση πολύ πέρα από την Ουάσινγκτον.

Ο Τζο Μπάιντεν, μακροχρόνιο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας πριν ανέλθει σε ανώτερο αξίωμα, ανέπτυξε και καλλιέργησε σχέσεις με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες κατά τη διάρκεια δεκαετιών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ήταν από τους πρώτους που έπλεξαν το εγκώμιο τους, με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να ευχαριστεί τον Μπάιντεν για τη «φιλία και τη σταθερή υποστήριξή του» και να χαιρετίζει τον 81χρονο Αμερικανό πρόεδρο ως «αληθινό σύμμαχο του εβραϊκού λαού» σε ανάρτησή του στο Χ.

I want to extend my heartfelt thanks to @POTUS Joe Biden for his friendship and steadfast support for the Israeli people over his decades long career.



As the first US President to visit Israel in wartime, as a recipient of the Israeli Presidential Medal of Honor, and as a true… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 21, 2024

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Μπάιντεν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, αν και έχει επίσης συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και το τίμημα της σύγκρουσης για τους Παλαιστίνιους αμάχους. Ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου, και να μιλήσει στο Κογκρέσο την Τετάρτη 24/7, δεν αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση του Μπάιντεν. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την «ακλόνητη υποστήριξή» του και δήλωσε ότι η «σταθερή υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της Χαμάς ήταν ανεκτίμητη».

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κράτησε την απάντησή του σύντομη, δημοσιεύοντας μια εικόνα του εαυτού του να χαμογελά και να χτυπά τη γροθιά του Μπάιντεν μαζί με τη λεζάντα: «Σας ευχαριστώ».

Thank you. pic.twitter.com/mJtvHwDIqT — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 21, 2024

Ο Μπάιντεν υπήρξε επίσης σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας και των προσπαθειών της να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας το 2022, παρέχοντας στο Κίεβο αμερικανικά όπλα και διπλωματική υποστήριξη παρά την αυξανόμενη αντίθεση των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

«Υποστήριξε τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πιο δραματικής στιγμής της ιστορίας, μας βοήθησε να αποτρέψουμε τον Πούτιν από το να καταλάβει τη χώρα μας και συνέχισε να μας στηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τρομερού πολέμου», δήλωσε στο X ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.



Many strong decisions have been made in recent years and they will be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2024

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ήταν επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι «πολλά μπορούν να αλλάξουν» στους τέσσερις μήνες που μεσολαβούν μέχρι οι ψηφοφόροι να προσέλθουν στις κάλπες τον Νοέμβριο. Η Ρωσία «θα δώσει προσοχή και θα παρακολουθήσει τι θα συμβεί στη συνέχεια», πρόσθεσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση του Μπάιντεν. «Γνωρίζω ότι, όπως έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έχει λάβει την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Στάρμερ. Ο Στάρμερ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπάιντεν νωρίτερα αυτό το μήνα στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του κατά τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, επικρότησε την «αγάπη του Μπάιντεν για την Αμερική και την αφοσίωση στην υπηρεσία».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου και ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, υιοθέτησε διαφορετικό τόνο: «Όποιον κι αν επιλέξουν, ο Τραμπ θα κερδίσει τον Νοέμβριο», έγραψε στο Χ.

I predicted this would happen in September 2023.



Whoever they pick, Trump will win in November. https://t.co/t6LUWeKhro — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) July 21, 2024

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και την υποστήριξη της «διατλαντικής συνεργασίας», γράφοντας στο Χ ότι η απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα «αξίζει αναγνώρισης».

Mein Freund @POTUS Joe Biden hat viel erreicht: für sein Land, für Europa, die Welt. Dank ihm ist die transatlantische Zusammenarbeit eng, die NATO stark, die USA ein guter und verlässlicher Partner für uns. Sein Entschluss, nicht noch einmal zu kandidieren, verdient Anerkennung. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 21, 2024

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, χαρακτήρισε τον Μπάιντεν «συνεργάτη των Καναδών και αληθινό φίλο» - ο Άντονι Αλμπανέζε, πρωθυπουργός της Αυστραλίας, σημείωσε ότι υπό τον Μπάιντεν, η σχέση της χώρας του με τις ΗΠΑ «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη». Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λούξον, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπάιντεν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει αφιερώσει τη ζωή του στη δημόσια υπηρεσία και αυτό είναι κάτι που αξίζει μεγάλο σεβασμό».

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, αποκάλεσε τον Μπάιντεν «φωνή της λογικής, της αποτελεσματικής πολυμέρειας και των κοινών λύσεων», σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Χ. Ο Μπάιντεν, η οικογένεια του οποίου έχει ρίζες στην Ιρλανδία, επισκέφθηκε τη χώρα πέρυσι. Μία από τις τελευταίες του στάσεις ήταν στο Mayo Roscommon Hospice, όπου μια πλάκα θυμίζει τον εκλιπόντα γιο του Μπο Μπάιντεν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου το 2015.

My statement on US President @JoeBiden. pic.twitter.com/5WltCqip06 — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) July 21, 2024

«Κύριε Πρόεδρε, η Ιρλανδία θα προστατεύσει το κομμάτι της κληρονομιάς του γιου σας Μπο που αφήσατε στην κομητεία Mayo», έγραψε ο Χάρις χθες, Κυριακή (21/7).

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την απόφαση Μπάιντεν «γενναία και αξιοπρεπή» και του απέδωσε τα εύσημα για την υποστήριξη της Ουκρανίας κατά της ρωσικής επίθεσης. «Μια σπουδαία χειρονομία από έναν σπουδαίο πρόεδρο που πάντα αγωνιζόταν για τη δημοκρατία και την ελευθερία», έγραψε ο Σάντσεθ.

Toda mi admiración y reconocimiento a la valiente y digna decisión del presidente @JoeBiden.



Gracias a su determinación y liderazgo, EEUU superó la crisis económica tras la pandemia y el grave asalto al Capitolio y ha sido ejemplar en su apoyo a Ucrania ante la agresión rusa de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2024

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα, χαρακτήρισε την κίνηση του Μπάιντεν «δύσκολο βήμα» και εξέφρασε την ελπίδα ότι ένας «καλός πρόεδρος» θα προκύψει από μια κούρσα μεταξύ δύο «ισχυρών και ισότιμων υποψηφίων» τον Νοέμβριο. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επαίνεσε τον Μπάιντεν για μια ακόμη δύσκολη απόφαση σε μια μακρά καριέρα τους και για το ότι έκανε «τη δημοκρατία ισχυρότερη».

Dear President @JoeBiden. You’ve taken many difficult decisions thanks to which Poland, America and the world are safer, and democracy stronger. I know you were driven by the same motivations when announcing your final decision. Probably the most difficult one in your life. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 21, 2024

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Κοσόβου, Ντόνικα Γκέρβαλα-Σβάρτς, ξεχώρισε την «ηγεσία του Μπάιντεν στη Δύση».

Με τον Τζο Μπάιντεν να δηλώνει την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, για να πάρει το χρίσμα των Δημοκρατικών και την Ουάσινγκτον να παλεύει με τις σαρωτικές συνέπειες της απόφασης Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα, ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, συνόψισε την αντίδραση πολλών:

«Η πολιτική δεν ήταν ποτέ τόσο ενδιαφέρουσα», έγραψε στο X.

Με πληροφορίες από Washington Post