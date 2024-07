«Ανιδιοτελής και αναγκαία η απόσυρση Μπάιντεν» λέει ο Ντέιβιντ Άξελροντ

«Ανιδιοτελή και αναγκαία» χαρακτήρισε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα των αμερικανικών εκλογών, ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του Μπάρακ Ομπάμα, Ντέιβιντ Άξελροντ.

Ο Ντέιβιντ Άξελροντ, πρώην σύμβουλος του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν, τον επαίνεσε στο Χ μετά τη δήλωση παραίτησης από υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών ενόψει 5ης Νοεμβρίου. «Η ιστορία θα τον τιμήσει για τα πολλά εξαιρετικά επιτεύγματά του ως πρόεδρο και για την τρομερά δύσκολη και ανιδιοτελή απόφαση που πήρε σήμερα», έγραψε.

«Καταλαβαίνει αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η χώρα μας είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άτομο - ακόμη και από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» τόνισε ο Ντέιβιντ Άξελροντ.

.@JoeBiden has served our country with all his heart and great distinction for more than half a century. History will honor him for his many extraordinary accomplishments as president AND for the terribly difficult and selfless decision he made today.

