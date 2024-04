Πάνω από 150 φάλαινες εξόκειλαν σε ακτή της Αυστραλίας – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Δεκάδες φάλαινες-πιλότοι (ή μαυροδέλφινα), κήτη που μπορούν να φτάσουν έως και έξι μέτρα μήκος, εξόκειλαν σε ακτή στο νοτιοδυτικό άκρο της Αυστραλίας.

Εμπειρογνώμονες και επιστήμονες στον τομέα της θαλάσσιας άγριας ζωής προσπάθησαν μανιωδώς να σώσουν τις φάλαινες που είχαν εγκλωβιστεί την Πέμπτη σε ρηχά νερά στο Toby Inlet στον κόλπο Geographe. Τέσσερα κοπάδια με φάλαινες-πιλότους έχουν εξοκείλει στα ρηχά του Toby Inlet, ενώ 26 από αυτές έχουν ήδη πεθάνει, γνωστοποίησε η Υπηρεσία Πάρκων και Αγριας Ζωής της Δυτικής Αυστραλίας.

Update on the #pilot #whales stranding in SW WA. The mass stranding has now risen to 50 and 100 pilot whales at Toby’s Inlet near #Dunsborough . Experienced staff from #DBCA and #Perth #Zoo #vets are currently being deployed to respond to this evolving situation. pic.twitter.com/5wQeKXSeHZ

Ο συνολικός αριθμός των φαλαινών που εξόκειλαν ενδέχεται να φτάνει τα 160, με τις πιθανότητες επιβίωσής τους να είναι ελάχιστες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές Αρχές.

Το προσωπικό που εστάλη εκεί θα προσπαθήσει να τραβήξει κάποια από τα κήτη στα ανοιχτά, αλλά «η ευθανασία των κητών που εξοκείλουν δείχνει εν γένει να αποτελεί τη λύση» την πιο ενδεδειγμένη, για να γλιτώσουν από ένα παρατεταμένο μαρτύριο, υπογραμμίζει η Υπηρεσία.

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough.



Those on the ground have described it as a horribly sad scene, with locals rushing to the water to help officials keep the animals immersed to save them. #9News… pic.twitter.com/CNWRnpJ5w6