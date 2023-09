Πάνω από 100 τραυματίες στις συγκρούσεις στο Τελ Αβίβ

Περισσότεροι από 100 τραυματίες καταγράφηκαν στις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ.

Οι συγκρούσεις εκδηλώθηκαν στο Τελ Αβίβ μεταξύ υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ισραήλ και αντιπάλων του προέδρου Ισάιας Αφουέρκι, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τουλάχιστον 12 άτομα που αιτούνταν άσυλο από τη Ερυθραία.

Από την πλευρά της, η αστυνομία στο Τελ Αβίβ χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης για να σταματήσει τις ταραχές, την ώρα που κάποιοι από τους διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες στους αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης οι υποστηρικτές της κυβέρνησης της Ερυθραίας δέρνουν τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές με γκλομπ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 39 ύποπτοι επειδή «επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και εκτόξευαν πέτρες». Ορισμένοι είχαν επάνω τους «όπλα, γκαζάκια και πιστόλια τέιζερ». Δημοσιογράφοι είπαν ότι είδαν άνδρες, με τραύματα στο κεφάλι και αίματα στα χέρια, να κείτονται στο έδαφος, σε μια παιδική χαρά.

Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε περισσότερους από 114 ανθρώπους, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και περίπου 30 αστυνομικοί. Το νοσοκομείο Ιτσίλοφ ανέφερε ότι μεταφέρθηκαν εκεί 38 τραυματίες και περίπου δέκα από αυτούς φέρουν τραύματα από σφαίρες.

