Τα γκαργκόιλ και οι δαίμονες, τα εμβληματικά αγάλματα της Παναγίας των Παρισίων «ζητούν» την βοήθεια των ανθρώπων.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης από την μοιραία φωτιά που κατέστρεψε τμήματα του ναού το 2019, η μη κερδοσκοπική οργάνωση των φίλων της Παναγίας των Παρισίων, στρέφεται στο κοινό για να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση τμημάτων και αντικειμένων του κτηρίου.

Έτσι, οποιοσδήποτε στον κόσμο μπορεί να «υιοθετήσει» τα γλυπτά της Νοτρ Νταμ, συμπεριλαμβανομένων των αγίων και των τεράτων της.

Επιπλέον, όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει στις προσπάθειες χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της στέγης του καθεδρικού ναού, του Σταυρού της Δόξας, ή ακόμα και ορισμένων από τους πίνακες, που φιλοξενεί η Παναγία των Παρισίων.

Το πιο φιλόδοξο πλάνο είναι η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και ανέγερση της στέγης, η οποία έχει στόχο να συγκεντρώσει από χορηγίες το ποσό των 2,08 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Artnet News αναφέρει ότι θα χρειαστούν περίπου 1.000 δέντρα, ηλικίας τουλάχιστον 150 ετών, για να ανακατασκευάσει το ξύλινο πλέγμα της στέγης.

Είτε οι επισκευές έχουν ολοκληρωθεί είτε όχι, ο πρόεδρος των Φίλων της Παναγίας των Παρισίων, Michel Picaud ελπίζει ότι ο καθεδρικός ναός θα ανοίξει ξανά για τους επισκέπτες «πριν από το τέλος του 2024».

Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση θα χρειαστεί «πολλά ακόμη χρόνια».

Thanks to our generous #community, the #restoration of the #Stryge is fully funded! Perhaps the most famous #grotesque on #NotreDame , it is often called a “#vampire” by #Parisians. See what other pieces of our puzzle still need repair: https://t.co/dp3athUR9s pic.twitter.com/nFwV6k3akK