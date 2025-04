Πακιστάν: Διαδηλώσεις με έναν νεκρό κατά της KFC για τον πόλεμο στη Γάζα

Σφοδρές διαδηλώσεις στο Πακιστάν κατά της αλυσίδας εστιατορίων KFC, για τον πόλεμο στη Γάζα, είχαν ως αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του.

Η αστυνομία στο Πακιστάν προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις, έπειτα από το κύμα διαδηλώσεων κατά των υποκαταστημάτων της KFC σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλωτές, εξοργισμένοι από τον πόλεμο στη Γάζα, καλούν σε μποϊκοτάζ της αλυσίδας, την οποία θεωρούν σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και του συμμάχου τους, Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Talal Chaudhry, την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 απόπειρες επιθέσεων σε καταστήματα KFC σε όλη τη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο οπλισμένο με σιδερένιες ράβδους να εισβάλλει σε καταστήματα KFC, απειλώντας να τα πυρπολήσει πριν φτάσει η αστυνομία για να επέμβει. Στο Καράτσι, δύο καταστήματα πυρπολήθηκαν.

At least 178 people have been arrested across Pakistan after anti-Israel protests turned violent, targeting over 10 KFC branches in cities like Lahore, Karachi, and Islamabad. Police say some outlets were vandalized, one employee was killed, and investigations are ongoing into… pic.twitter.com/n35rpOE4t5 — Dr. Fundji Benedict (@Fundji3) April 18, 2025

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει: «Αγοράζουν σφαίρες με τα χρήματα που βγάζετε».

Ο υπουργός Εσωτερικών καταδίκασε τη βία, υπογραμμίζοντας ότι «οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους πωλητές με τα καταστήματα είναι Πακιστανοί» και πως «τα κέρδη καταλήγουν σε Πακιστανούς».

Πακιστάν: Νεκρός εργαζόμενος της KFC

Αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε στο BBC News ότι ο 45χρονος Asif Nawaz, μέλος προσωπικού της KFC, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 14 Απριλίου στην πόλη Sheikhupura, κοντά στη Λαχόρη στο Πακιστάν.

Ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής της Sheikhupura, Athar Ismail, δήλωσε πως ο Nawaz βρισκόταν στην κουζίνα όταν χτυπήθηκε στον ώμο από σφαίρα που ερρίφθη από απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων. Η νεκροψία έδειξε ότι η σφαίρα, αφού διαπέρασε τον ώμο του, συνέχισε την πορεία της προς το στήθος, προκαλώντας τον θάνατό του.

A hardworking man, Asif Nawaz, lost his life to the violence of #TLP goons in #KFC.



He wasn’t a criminal or Israel supporter - just a father trying to feed his family and kids. #TLP’s lawlessness is dragging #Pakistan down and making it crumble. @FearlessWolfess @WajSKhan pic.twitter.com/CGURUdV9mg — Shabir Janjua (@shabir_jan72113) April 17, 2025

Ο Ismail ανέφερε πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Nawaz ήταν στόχος της επίθεσης, και ότι ο πυροβολισμός πιθανώς ήταν τυχαίος. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 40 συλλήψεις, ενώ ο βασικός ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Πακιστάν: Καταδίκη της βίας στα KFC από ισλαμικές προσωπικότητες

Σε όλο το Πακιστάν, προσωπικότητες με επιρροή καταδικάζουν τον πόλεμο στη Γάζα. Το ισλαμιστικό κόμμα Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) κάλεσε σε διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, αρνήθηκε όμως κάθε εμπλοκή στις επιθέσεις στα υποκαταστήματα της KFC.

Ο μουφτής Taqi Usmani, εξέχουσα θρησκευτική φυσιογνωμία της σουνιτικής κοινότητας, ενθάρρυνε το μποϊκοτάζ προϊόντων που σχετίζονται με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για ειρηνική διαμαρτυρία.

Σε ομιλία του στο Εθνικό Συνέδριο της Παλαιστίνης, τόνισε ότι παρότι είναι θεμιτό να μποϊκοτάρονται προϊόντα που συνδέονται με το Ισραήλ, το Ισλάμ «δεν ενθαρρύνει να προκαλούμε βλάβη σε άλλους». Και πρόσθεσε: «Συνεχίστε το μποϊκοτάζ, αλλά ειρηνικά. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ίχνος βίας».

Angry Pakistanis set fire to a KFC branch in Lahore to protest the war in Gaza, claiming the American chain supports Israel.



Western companies should think twice before doing business with Islamists!



pic.twitter.com/464o3A2HB2 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) April 10, 2025

Ο εκπρόσωπος του TLP, Ρεχάν Μοχσίν Χαν, δήλωσε επίσης ότι το κόμμα «παρότρυνε τους μουσουλμάνους να μποϊκοτάρουν ισραηλινά προϊόντα», αλλά δεν κάλεσε σε διαδηλώσεις έξω από τα καταστήματα της KFC.

Οι επιπτώσεις των μποϊκοτάζ σε διεθνείς αλυσίδες

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πολλές δυτικές εμπορικές αλυσίδες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μποϊκοτάζ και επιθέσεων σε μουσουλμανικές χώρες.

Πέρυσι, η McDonald's ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει εκ νέου τα ισραηλινά υποκαταστήματά της, καθώς το μποϊκοτάζ που δέχτηκε για την υποστήριξή της προς το Ισραήλ είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της.

Το 2023, η Starbucks κάλεσε σε ειρήνη, αποδίδοντας τις αντιδράσεις σε «παραπληροφόρηση» για τις θέσεις της, με φόντο τις διαδηλώσεις και τα συνεχιζόμενα μποϊκοτάζ.

Με πληροφορίες από BBC