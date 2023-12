Τα Zara απέσυραν καμπάνια μετά από κάλεσμα ακτιβιστών για μποϊκοτάζ λόγω Γάζας

Η εταιρεία Zara «κατέβασε» διαφημιστική καμπάνια που απεικόνιζε κούκλες με κομμένα μέλη και τυλιγμένα σε λευκό σεντόνι μετά της εκκλήσεις ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης για μποϊκοτάζ.

Οι επίμαχες εικόνες φιλοξενούνταν στην πρώτη σελίδα του site και της εφαρμογής της εταιρείας Zara αλλά μετά τις αντιδράσεις κατέβηκαν καθώς φέρεται να παρέπεμπαν σε εικόνες όπως είναι οι νεκροί στη Γάζα, τυλιγμένοι με σάβανα.

Η Inditex (ITX.MC), στην οποία ανήκει η Zara, είπε ότι η αλλαγή στο site και την εφαρμογή ήταν μέρος της συνήθους διαδικασίας ανανέωσης περιεχομένου χωρίς να σχολιάσει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και τη σύνδεση με την Παλαιστίνη.

Είπε ωστόσο ότι η συλλογή "Atelier" σχεδιάστηκε τον Ιούλιο και οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν τον Σεπτέμβριο. Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξεκίνησε μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Στον λογαριασμό της Zara ωστόσο στο Instagram δεκάδες χιλιάδες σχόλια επέκριναν την εταιρεία, δημοσίευσαν φωτογραφίες, παλαιστινιακές σημαίες, ενώ το "#BoycottZara" έγινε trend στα social media.

Disgusting editorial campaign by Zara was posted today featuring white shrouded bodies, limbless mannequins, broken concrete, a pine box similar to Muslim coffins, powdery substance some say is like white phosphorus + broken drywall shaped like an upside down Palestine map! pic.twitter.com/5PAYfa9vD6