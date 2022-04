Ουκρανός υπουργός Άμυνας «τρολάρει» τους Ρώσους: Το Moskva μπορεί να γίνει «καταδυτικός προορισμός»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη εμφανίζεται η ουκρανική πλευρά από τη βύθιση του πυραυλοφόρου καταδρομικού του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, Moskva.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, η ρωσική ναυαρχίδα επλήγη από πυραύλους Neptune και, παρά τις αρχικές υπεκφυγές του Κρεμλίνου, βυθίστηκε.

«Το καταδρομικό βυθίστηκε ενώ ρυμουλκούνταν κατά τη διάρκεια καταιγίδας» παραδέχθηκε, τελικώς, η ρωσική πλευρά.

Μετά και το επιβεβαιωμένο ναυάγιο του καταδρομικού, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ολέκσιι Ρέζνικοφ, προτείνει να γίνει αξιοθέατο ενάλιου τουρισμού.

Όπως έγραψε στo Twitter, η «ναυαρχίδα» του ρωσικού πολεμικού μπορεί να καταστεί «καταδυτικός προορισμός».

«Πλέον έχουν στη Μαύρη Θάλασσα άλλο ένα σημείο για καταδύσεις. Θα επισκεφθώ σίγουρα το ναυάγιο ύστερα από τη νίκη μας στον πόλεμο» έγραψε ο Ρέζνικοφ.

Μάλιστα, ενημέρωσε πως είναι πολύπειρος στις καταδύσεις, έχοντας κάνει περισσότερες από 300. Απόδειξη αυτού η φωτογραφία που δημοσίευσε από μία εξ αυτών.

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI