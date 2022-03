Ουκρανία: Σκοτώθηκε δεύτερος Ρώσος στρατηγός, στις μάχες γύρω από το Χάρκοβο

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε στις μάχες γύρω από το Χάρκοβο, σύμφωνα με το Κίεβο, ο δεύτερος μέσα σε μία εβδομάδα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο υποστράτηγος Βιτάλι Γκερασίμοφ, υποδιοικητής της 41ης στρατιάς, σκοτώθηκε έξω από το Χάρκοβο, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς.

Επίσης, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα συνομιλία που υποστήριξε ότι ήταν ανάμεσα σε δύο αξιωματούχους της FSB, που συζητούσαν τον θάνατο του Γκερασίμοφ και διαμαρτύρονταν ότι οι ασφαλείς επικοινωνίες των ρωσικών δυνάμεων πλέον δεν λειτουργούν εντός της Ουκρανίας.

Ο Γκερασίμοφ πήρε μέρος στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας και στην προσάρτηση της Κριμαίας, κερδίζοντας παράσημα.

Η ιστοσελίδα ερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκερασίμοφ από ρωσική πηγή. Ο εκτελεστικός διευθυντής, Κρίστο Γκρόζεφ ανέφερε επίσης ότι ταυτοποίησαν τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της FSB από την υποκλαπείσα συνομιλία.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Γκρόζεφ έγραψε στο Twitter ότι στη συνομιλία ο αξιωματούχος της FSB που είναι αποσπασμένος στην 41η στρατιά ενημερώνει τον ανώτερό του στην Τούλα για τον θάνατο του Γκερασίμοφ και ότι έχουν χάσει όλες τις ασφαλείς συνομιλίες τους.

«Στην κλήση, ακούτε αξιωματούχο της FSB που βρίσκεται στην Ουκρανία να ρωτά τον ανώτερό του αν μπορει να μιλήσει μέσω του ασφαλούς συστήματος Era. Το αφεντικό του απαντάει ότι το Era δεν λειτουργεί», έγραψε ακόμη ο Γκρόζεφ και εξήγησε ότι το Era είναι ένα πάρα πολύ σύστημα «κρυπτοτηλεφώνου» που παρουσίασε πανηγυρικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας το 2021, διαβεβαιώνοντας ότι λειτουργεί «σε όλες τις συνθήκες».

«Οι ηλίθιοι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τα κρυπτoτηλέφωνα του Era στο Χάρκοβο, αφού είχαν καταστρέψει πολλούς πύργους 3G. Το Era χρειάζεται 3G/4G για να επικοινωνήσει. Ο ρωσικός στρατός είναι εξοπλισμένος με ασφαλή τηλέφωνα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί όπου επιχειρούν», ανέφερε ακόμη ο Γκρόζεφ.

