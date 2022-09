Ουκρανία: Πόρτα-πόρτα οπλισμένοι στρατιώτες ζητούν από πολίτες να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα

Ουκρανοί αναφέρουν ότι ένοπλοι στρατιώτες πηγαίνουν πόρτα-πόρτα σε κατεχόμενες περιοχές της χώρας για να συλλέξουν ψήφους για τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιούνται στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές.

«Πρέπει να απαντήσεις προφορικά και ο στρατιώτης σημειώνει την απάντηση στο φύλλο και το κρατάει», δήλωσε στο BBC μια γυναίκα στο Ενερχοντάρ.

Στη νότια Χερσώνα, Ρώσοι στρατιώτες με μια κάλπη στο κέντρο της πόλης στήθηκαν για να συλλέξουν τις ψήφους των πολιτών.

Η ψηφοφορία από πόρτα σε πόρτα γίνεται για λόγους «ασφάλειας», λένε τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Η ψηφοφορία κατ' οίκον θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στις 27 Σεπτεμβρίου», ανέφερε το Tass. «Τις υπόλοιπες ημέρες, η ψηφοφορία θα οργανωθεί σε κοινότητες και με τρόπο πόρτα-πόρτα».

