Ουκρανία: Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε ο Μπεν Στίλερ - «Είσαι ο ήρωάς μου»

Επίσκεψη στην Πολωνία και την Ουκρανία πραγματοποίησε ο Aμερικανός ηθοποιός Μπεν Στίλερ, ο οποίος συναντήθηκε με εκτοπισμένους λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

O δημοφιλής ηθοποιός και πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επισκέφθηκε το κατεστραμμένο από τη ρωσική εισβολή Ιρπίν και Μακάροφ, ενώ συναντήθηκε στο Κίεβο με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο αποκάλεσε «ήρωά του».

⚡️Zelensky meets with Hollywood actor, UN Goodwill Envoy Ben Stiller.



After visiting settlements in Kyiv Oblast, Stiller told Zelensky that seeing the destruction caused by Russia’s war in person was much more striking compared to what he saw on TV.



📷 President's Office pic.twitter.com/QaGdPibZOE