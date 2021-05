Ο Μάρκους Ράσφορντ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Μπαράκ Ομπάμα μέσω Zoom και να συζητήσουν για τις αλλαγές που μπορούν να φέρουν στην κοινωνία οι νέοι.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραδέχθηκε ότι ήταν «σουρεαλιστικό» να μιλά με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ από την κουζίνα του. Από την πλευρά του, ο Ομπάμα, τον επαίνεσε για τις πρωτοβουλίες του.

Πέρυσι, ο Ράσφορντ ήταν επικεφαλής της καμπάνιας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και υποχρέωσε τη βρετανική κυβέρνηση για αλλάξει απόφαση και να συνεχίσει να παρέχει δωρεάν σχολικά γεύματα, κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Στη συνομιλία, που διοργανώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Penguin Books ο 23χρονος ποδοσφαιριστής και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συζήτησαν για τις κοινές εμπειρίες του, μεταξύ άλλων και για το γεγονός ότι αμφότερους τους μεγάλωσαν μόνες τους οι μητέρες τους. Επίσης, μίλησαν για το πώς τα βιβλία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου.

«Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω- ανάμεσά τους ο Μάρκους- είναι πολύ πιο μπροστά από ότι εγώ στα 23 μου χρόνια. Ήδη κάνουν αλλαγές και αποτελούν θετικές δυνάμεις στις κοινότητές τους», είπε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πέρα από τις πρωτοβουλίες του για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, ο Ράσφορντ πέρυσι ίδρυσε και ένα κλαμπ βιβλίων, προκειμένου να διαβάζουν περισσότερο τα μη προνομιούχα παιδιά.

Ο Ομπάμα δήλωσε ότι όταν ήταν νέος δεν είχε καμία προσδοκία να γίνει πρόεδρος. «Αν είχα περισσότερο ταλέντο, πιθανότατα θα προτιμούσα να γίνω επαγγελματίας αθλητής, όπως ο Μάρκους».

Από την πλευρά του, ο Ράσφορντ παραδέχθηκε ότι ήταν «αρκετά σουρεαλιστικό να μιλάω στον στον Ομπάμα από την κουζίνα μου στο Μάντσεστερ». Αμέσως όμως τον έκανε να νιώσει άνετα, συμπλήρωσε. «Απόλαυσα κάθε στιγμή. Όταν ο Ομπάμα μιλά, το μόνο που θες να κάνεις είναι να ακούσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.

Barack Obama and Marcus Rashford have met for the first time over Zoom! 👨‍💻



They discussed some themes in the President’s book including youth empowerment, giving back and their similar childhoods. #BBCBreakfast has a look at some of the chat ⬇️https://t.co/USfDdCIBCL pic.twitter.com/Do9hRtTkth