Οργή αλλά και ζήτηση για το πρώτο ξενοδοχείο με θέα αιχμάλωτες πολικές αρκούδες

Το «πρώτο ξενοδοχείο με πολικές αρκούδες» στον κόσμο, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις και σχόλια για την εκμετάλλευση των ζώων που ζουν κάτω από αφύσικες και δυνητικά επιβλαβείς συνθήκες.





Το Polar Bear Hotel στη βορειοανατολική επαρχία Heilongjiang τη Κίνας, υπόσχεται 24ωρη θέα με πολικές αρκούδες από τα 21 δωμάτιά του. Το ξενοδοχείο είναι τμήμα του θεματικού πάρκου Harbin Polarland στην πόλη Harbin και φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν πολικές αρκούδες σε κλειστό χώρο με ψεύτικο πάγο και μικρές πισίνες νερού.



Σύμφωνα με τον Guardian, 33 στρώσεις ενισχυμένου γυαλιού, προστατεύουν τους επισκέπτες από τις πολικές αρκούδες. Στον απόηχο των έντονων επικρίσεων για τις συνθήκες διαβίωσης των αρκούδων, η εκπρόσωπος του θεματικού πάρκου Yang Liu, υποστήριξε, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ότι ο κλειστός χώρος είναι «μόνο τμήμα μιας μεγαλύτερης έκτασης για τις αρκούδες» και τα άγρια ζώα βγαίνουν εκτός, «όταν το επιτρέπει η θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα».

[help needed] May I ask what’s its move-back-and-forth mean? Can we tell its mood and health status from the scene? #polarbear experts’ help needed.

Thanks! @NatGeo @PolarInstitute @PolarBears @BearExploration pic.twitter.com/Z4b7X66meh