Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Στις ΗΠΑ παρακολούθησαν την τελετή έναρξης 28,6 εκατ. τηλεθεατές

Τουλάχιστον 28,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, παρακολούθησαν στις ΗΠΑ την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στην Πόλη του Φωτός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο από το Comcast's NBCUniversal, στις ΗΠΑ η φετινή τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, σημείωσε μεγαλύτερη τηλεθέαση μετά από εκείνη του Λονδίνου το 2012. Η τελετή αποτελεί σημαντικό γεγονός για την NBCUniversal, η οποία πλήρωσε 7,65 δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει τα δικαιώματά της, προκειμένου να προβάλλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στις ΗΠΑ μέχρι το 2032.

Μάλιστα, η συμφωνία της NBCUniversal για τα δικαιώματα προβολής των Ολυμπιακών, είναι η ακριβότερη παγκοσμίως. Ο αριθμός των τηλεθεατών που παρακολούθησε τους Αγώνες στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει το NBC και τη συνδρομητική πλατφόρμα Peacock, αποτέλεσε εξαιρετικά μεγάλη ενίσχυση για το δίκτυο, καθώς το 2021 είχαν παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς του Τόκιο μόνο 17 εκατομμύρια τηλεθεατές.

