Τουλάχιστον 30 άνθρωποι συνελήφθησαν σε επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Άμστερνταμ κατά των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό του κορωνοϊού.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, αστυνομικός σκύλος επιτέθηκε σε διαδηλωτή, δαγκώνοντας το χέρι του και ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εφημερίδα «The Sun» για να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος, εκτός από αστυνομικούς σκύλους χρησιμοποιήθηκαν και κανόνια νερού.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc