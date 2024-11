Ολλανδία: Ανατίναξαν πόρτα γκαλερί τέχνης για να κλέψουν έργα του Άντι Γουόρχολ αλλά δεν χωρούσαν στο αυτοκίνητο

Δύο επίδοξοι ληστές ανατίναξαν την πόρτα μίας γκαλερί τέχνης στην Ολλανδία, στην προσπάθεια τους να κλέψουν τέσσερα έργα του Άντι Γουόρχολ, όμως τελικά κατάφεραν να κλέψουν μόνο δύο, ενώ στη βιασύνη τους έκαναν ανεπανόρθωτες ζημιές και στους τέσσερις πίνακες.

Όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Πιτ Βίσερ, ιδιοκτήτης της γκαλερί MPV όπου σημειώθηκε το περιστατικό, επρόκειτο για έργα που χρονολογούνται στο 1985 και τη σειρά «Reigning Queens», στην οποία ο Αμερικανός εκπρόσωπος της ποπ αρτ ασχολήθηκε με τα πορτρέτα των τότε βασιλισσών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, της Δανίας και της Σουαζιλάνδης, η οποία σήμερα ονομάζεται Εσβατίνι.

Ο Βίσερ, που μπόρεσε να δει την κλοπή από το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, τη χαρακτήρισε «ερασιτεχνική».

«Η βομβιστική επίθεση ήταν τόσο βίαιη που καταστράφηκε ολόκληρο το κτίριό μου. Οπότε έκαναν καλά αυτό το κομμάτι, υπερβολικά καλά για την ακρίβεια», δήλωσε ο Βίσερ, προτού εξηγήσει γιατί οι δράστες έκαναν όλα τα υπόλοιπα λάθος.

«Έπειτα, έτρεξαν στο αυτοκίνητο με τα έργα τέχνης και κατάλαβαν ότι δεν χωράνε στο αυτοκίνητο», είπε ο Βίσερ.

Έτσι, αποφάσισαν να βγάλουν βίαια τα έργα τέχνης από τα κάδρα τους, κάτι που είναι απίθανο να γίνει «χωρίς να καταστραφούν», σύμφωνα με τον Βίσερ. Αφότου έκαναν ανεπανόρθωτη ζημιά και στους τέσσερις πίνακες, οι ληστές κατάφεραν να πάρουν μαζί τους μόνο δύο, αφήνοντας ισάριθμο αριθμό κάτω, στον δρόμο.

Τα πορτρέτα που εκλάπησαν ήταν αυτά της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου και της πρώην βασίλισσας Μαργκρέτε Β' της Δανίας. Καθώς οι κλέφτες διέφευγαν, στο έδαφος άφησαν τα έργα του Άντι Γουόρχολ που απεικονίζουν τη Βεατρίκη, πρώην βασίλισσα της Ολλανδίας και τη Ntombi Tfwala, η οποία ήταν βασίλισσα της Σουαζιλάνδης.

A powerful explosion at 03:05 am tore through the MPV Gallery on Dorpsstraat in Oisterwijk, a city in the south of the Netherlands allowing burglars to enter the art gallery and steal high-value Andy Warhol silkscreens in what appears to be a targeted art heist. #arttheft pic.twitter.com/VLBFPp2kYH