«Ολέ, ολέ, Μιλέι!»: Ο πρόεδρος της Αργεντινής ξαναφόρεσε το δερμάτινο και τραγούδησε μπροστά σε χιλιάδες

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ανέβηκε στη σκηνή του Movistar Arena στο Μπουένος Άιρες, δίνοντας μια ροκ συναυλία μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του.

Η εμφάνισή του ήρθε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών συζητήσεων και οικονομικών προκλήσεων, σε μια εκδήλωση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους οπαδούς του και αντιδράσεις στους επικριτές του.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο 54χρονος λαϊκιστής ηγέτης με την ατημέλητη κόμη, πρώην τραγουδιστής σε συγκρότημα που διασκεύαζε τραγούδια των Rolling Stones, επέστρεψε στη σκηνή, αυτή τη φορά όχι για πολιτική ομιλία, αλλά για να τραγουδήσει ύμνους της ροκ.

«Olé, olé, olé, olé! Milei! Milei!», φώναζαν χιλιάδες φανατικοί υποστηρικτές του, καθώς ο Μιλέι, ντυμένος με δερμάτινο μπουφάν, άνοιγε τη συναυλία του σε έναν χώρο 15.000 θέσεων που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ονόματα όπως ο Liam Gallagher, οι Judas Priest και οι Megadeth.

Ο πρόεδρος απόλαυσε τη λατρεία του κοινού, σήκωσε τα χέρια ψηλά και, πριν ξεκινήσει το σετ των εννέα τραγουδιών, κυρίως επιτυχίες της δεκαετίας του ’80, πήρε μια γουλιά νερό και είπε: «Είμαι άνθρωπος. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαι».

Ο Μιλέι ανήλθε στην εξουσία σχεδόν πριν από δύο χρόνια, υποσχόμενος να «εξοντώσει τον πληθωρισμό» και να περικόψει δραστικά τις κρατικές δαπάνες για να «σώσει την οικονομία». «Όπως η πτώση του Τείχους του Βερολίνου σήμανε το τέλος μιας τραγικής εποχής, έτσι και αυτές οι εκλογές αποτελούν σημείο καμπής στην ιστορία μας», είχε δηλώσει κατά την ορκωμοσία του τον Δεκέμβριο του 2023.

Πέφτει η δημοτικότητα του Μιλέι

Για ένα διάστημα, η αυστηρή πολιτική λιτότητας του έδειχνε να αποδίδει, τουλάχιστον για ορισμένους, καθώς η επιτυχία του στον περιορισμό του τριψήφιου πληθωρισμού του χάρισε διεθνή αναγνώριση.

Παρά τις αρχικές επιτυχίες του στον περιορισμό του πληθωρισμού, η δημοτικότητα του Μιλέι έχει αρχίσει να υποχωρεί. Η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική του έχει προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις, με χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες καταγγέλλοντας τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και την αύξηση της φτώχειας.

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ο Μιλέι περιγράφει ως «θεραπεία σοκ» περιλαμβάνουν μαζικές απολύσεις στο δημόσιο, πάγωμα μισθών και περικοπές κοινωνικών επιδομάτων, μέτρα που ο ίδιος υπερασπίζεται ως «αναγκαία για να σωθεί η Αργεντινή από τη χρεοκοπία». Ωστόσο, η απότομη λιτότητα έχει οδηγήσει σε ραγδαία πτώση της αγοραστικής δύναμης και αύξηση της ανεργίας, πλήττοντας κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνησή του κλονίζεται από σειρά σκανδάλων, ανάμεσά τους υποθέσεις διορισμών συγγενών, σπατάλης δημοσίου χρήματος και παρεμβάσεων σε ανεξάρτητους θεσμούς. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι επιδεικνύει «αυταρχική νοοτροπία» και «εγωκεντρική διακυβέρνηση», ενώ τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο πρόεδρος αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και συναυλίες παρά στην πολιτική διαχείριση της κρίσης.

Παρά την έντονη κριτική, ο Μιλέι εξακολουθεί να απολαμβάνει την αφοσίωση των σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του, που τον βλέπουν ως αντισυστημικό μεταρρυθμιστή έτοιμο να συγκρουστεί με το «διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο». Στις δημόσιες εμφανίσεις του εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ρητορική εναντίον των «σοσιαλιστών» και των «γραφειοκρατών», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μοναχικό υπερασπιστή της ελευθερίας και της αγοράς.

Ο Μιλέι και η σκηνή ως πολιτικό εργαλείο

Για τον Μιλέι, η μουσική δεν αποτελεί απλώς προσωπική εκτόνωση, αλλά μέρος μιας πολιτικής ταυτότητας που χτίστηκε επάνω στη θεατρικότητα και την αντισυστημική εικόνα του. Από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική, έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως σταρ της ρήξης, έναν ηγέτη που μιλά τη γλώσσα των νέων και αψηφά τα πρωτόκολλα της εξουσίας.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι μετατρέπει την προεδρία σε σκηνή θεάματος, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει τα δομικά προβλήματα της χώρας. Οι υποστηρικτές του, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι το «ροκ σόου» του προέδρου είναι μια πράξη επικοινωνιακής ευφυΐας, που τον φέρνει πιο κοντά στον λαό και διαφοροποιεί τη δημόσια εικόνα του από εκείνη των παραδοσιακών πολιτικών.

Στην τελευταία του εμφάνιση στο Movistar Arena, ο Μιλέι έκλεισε τη βραδιά με μια εκτέλεση του «Sympathy for the Devil» των Rolling Stones, μια επιλογή που, σύμφωνα με τοπικά μέσα, πολλοί είδαν ως προκλητικό σχόλιο απέναντι στους επικριτές του.

Με πληροφορίες από Guardian