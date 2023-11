Οικουμενικό Πατριαρχείο: Νέα αμερικανική έκθεση ασκεί κριτική στην Τουρκία για τις θρησκευτικές ελευθερίες

Σκληρή κριτική στην Τουρκία σχετικά με τις θρησκευτικές ελευθερίες ασκεί νέα αμερικανική έκθεση με ιδιαίτερες αναφορές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στην έκθεση εκφράζεται η εκτίμηση ότι τα ευρήματα και σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και σε ευρύτερο βαθμό, αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης πολιτικής αδιαφορίας για την προστασία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των κοινοτήτων που απαρτίζουν τις μη μουσουλμανικές μειονότητες της χώρας.

Νέα έκθεση της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (USCIRF) των ΗΠΑ έχει προχωρήσει σε καταγραφή των συστημικών διακρίσεων που υφίσταται το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Στη έκθεση εξετάζονται οι απειλές για τις θρησκευτικές περιουσίες στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των τόπων λατρείας, των θρησκευτικών ιδρυμάτων και των νεκροταφείων.

Η έκθεση σημειώνει ότι παρόλο που η Συνθήκη της Λωζάνης παρείχε προστασία και ελευθερία λατρείας για τις υπόλοιπες μη μουσουλμανικές κοινότητες, αυτή η προστασία και η ελευθερία συχνά περιορίστηκε σημαντικά και όχι σπανίως, μέσω της δράσης εναντίον ιερών χριστιανικών χώρων. Η έκθεση δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων σε ελληνορθόδοξες και άλλες ορθόδοξες εκκλησίες σημειώθηκε στην περιοχή του Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που σχετίζεται με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μη μουσουλμανικών πληθυσμών.

Vice Chair @FredDavieUSCIRF: “Broad hate speech laws can violate the freedoms of religion or belief and expression. Everyone has the right to peacefully express their views, including those considered offensive or controversial.” https://t.co/631xjRFiJt