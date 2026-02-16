ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την επανέναρξη ισραηλινών διαδικασιών καταγραφής γης στη Δυτική Όχθη

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε «την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου της ισραηλινής κυβέρνησης να επαναλάβει τις διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργικού συμβουλίου τον Μάιο του 2025».

Η δήλωση αυτή αποδίδεται στον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με τη δήλωση, «η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απαλλοτρίωση περιουσιών Παλαιστινίων και ενέχει τον κίνδυνο επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου επί της γης στην περιοχή».

Ο Γκουτέρες καλεί το Ισράηλ να ανακαλέσει την απόφαση για τη Δυτική Όχθη

«Τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παρουσίας του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά αλλά, όπως έχει υπενθυμίσει το Διεθνές Δικαστήριο, είναι και παράνομα» τονίζεται.

Ο Γενικός Γραμματέας καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να ανακαλέσει άμεσα αυτά τα μέτρα», και τονίζει πως «η τρέχουσα πορεία επί του πεδίου διαβρώνει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών».

Στη δήλωση επαναλαμβάνεται ότι «όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, ως «τη μοναδική οδό προς μια διαρκή ειρήνη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Αναστέλλονται ορισμένες δραστηριότητες σε νοσοκομεία της Γάζας λόγω της παρουσίας ενόπλων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Ισραήλ χρησιμοποίησε όπλα που αποτέφρωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Γάζα