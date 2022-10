Οι Τόρις εξαφάνισαν την κούπα της Λιζ Τρας από τα αναμνηστικά του eshop

Η παραίτηση της Λιζ Τρας προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο πλέον αναζητά τον νέο πρωθυπουργό του.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ήδη πρόσωπα του Συντηρητικού κόμματος διεκδικούν την ηγεσία του και την πρωθυπουργία της χώρας. Ανάμεσά τους φαίνεται να είναι ο Μπόρις Τζόνσον.

Οι ρεπόρτερ στη Βρετανία μπορεί να ασχολούνται με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο, ωστόσο, δεν παραλείπουν να μοιραστούν με τους αναγνώστες και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τους Τόρις και την Λιζ Τρας.

Ο Ben Quinn του Guardian αναφέρει ότι στο επίσημο κατάστημα των Τόρις δεν υπάρχει πλέον η κούπα που ήταν αφιερωμένη στην Λιζ Τρας. Όσοι ήθελαν να την αγοράσουν για να έχουν ένα αναμνηστικό από την πιο βραχύβια ηγέτη στην ιστορία της χώρας, δεν θα την βρουν, με την σελίδα να βγάζει error.

Looking for that 'In Liz we Truss' mug from the Conservative shop?



(I'm not sure anyone has any idea in fairness) pic.twitter.com/M2r3hEKvQr