Σελίν Ντιόν: «Τιμή μου που εμφανίστηκα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι»

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά τη διάγνωση της με «σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου» και η καθηλωτική ερμηνεία της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η κορυφαία τραγουδίστρια μετά τη μετά τη διάγνωση της με «σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου», μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το 2022, απείχε από το τραγούδι, ωστόσο οι φήμες το τελευταίο διάστημα που την ήθελαν να εμφανίζεται στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «φούντωναν». Τελικά έτσι και έγινε, καθώς η Σελίν Ντιόν χάρισε μία μοναδική ερμηνεία στους χιλιάδες θεατές του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, τραγουδώντας το «L’Hymne à l’amour», της Εντίθ Πιάφ.

Το κοινό την αποθέωσε και λίγες ώρες αργότερα, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, δηλώνοντας περήφανη για όλο αυτό που συνέβη. «Είναι τιμή μου που εμφανίστηκα απόψε στην τελετή έναρξης του Παρισιού 2024 και είμαι γεμάτη χαρά που επιστρέφω σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις! Πάνω από όλα, είμαι πολύ χαρούμενη που γιορτάζω με αυτούς τους καταπληκτικούς αθλητές, με όλες τις ιστορίες τους για θυσίες και αποφασιστικότητα, πόνο και επιμονή», ανέφερε στην ανάρτησή της η Σελίν Ντιόν.

«Όλοι σας ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι στο όνειρό σας και είτε γυρνάτε είτε όχι με ένα μετάλλιο στο σπίτι, ελπίζω ότι το να είστε εδώ σημαίνει ότι έγινε πραγματικότητα για εσάς! Πρέπει να είστε όλοι τόσο περήφανοι, ξέρουμε πόσο σκληρά έχετε εργαστεί για να είστε ο καλύτερος από τους καλύτερους. Μείνετε συγκεντρωμένοι, συνεχίστε, η καρδιά μου είναι μαζί σας!», κατέληξε.

