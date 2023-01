Οι Iron Maiden κυκλοφορούν από σήμερα και σε γραμματόσημα

Μπορεί οι Iron Maiden να μην μπήκα στο Rock and Roll Hall of Fame πέρυσι, αλλά τα Βασιλικά Ταχυδρομεία έδωσαν την τελική έγκριση για να κυκλοφορήσουν γραμματόσημα με απεικονίσει του heavy metal συγκροτήματος.

Δώδεκα γραμματόσημα θα αποτίουν φόρο τιμής στη θρυλική μπάντα καθιστώντας τους Iron Maiden το πέμπτο συγκρότημα στην ιστορία, που συμμετέχει σε ειδικό τεύχος γραμματοσήμων, μετά τους Beatles το 2007, τους Pink Floyd το 2016, τους Queen το 2020 και τους Rolling Stones το 2022.

Οκτώ γραμματόσημα περιλαμβάνουν παραστάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος με τους κιθαρίστες Dave Murray, Adrian Smith και Janick Gers, τον frontman Bruce Dickinson, τον ντράμερ Nicko McBrain και τον μπασίστα Steve Harris να εμφανίζονται στα νέα γραμματόσημα.

Στα υπόλοιπα, ωστόσο, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η θρυλική μασκότ της μπάντας, ο Έντι, που απεικονίζεται και ως πολεμιστής σαμουράι από το τελευταίο άλμπουμ «Senjutsu». Το στούντιο άλμπουμ - το 17ο του συγκροτήματος κατά σειρά- κυκλοφόρησε το 2021 και έφτασε στο Νο 2 των charts.

«Μείναμε απολύτως έκπληκτοι, με την καλή έννοια, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά για το αναμνηστικό αυτό έργο και εξίσου άφωνοι όταν είδαμε τα γραμματόσημα για πρώτη φορά. Φαίνονται υπέροχα και αιχμαλωτίζουν πραγματικά την ουσία και την ενέργεια των Maiden» είπε ο Harris.

Οι Iron Maiden ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1975 και συνολικά, έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους ενώ μετρούν περίπου 2.500 live εμφανίσεις σε 64 χώρες.

Αν και ήταν υποψήφιοι για το Rock and Roll Hall of Fame πέρυσι, οι Iron Maiden αποκλείστηκαν από τη λίστα, μια απόφαση την οποία ο Gene Simmons των Kiss αποκάλεσε «αηδιαστική».

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Rod Smallwood, σχολίασε την κυκλοφορία των γραμματοσήμων λέγοντας πως «Ως μπάντα που δεν έπαιξε ποτέ σύμφωνα με τους κανόνες κανενός άλλου συγκροτήματος για περισσότερα από 40 χρόνια, είναι πολύ ευχάριστο να τους βλέπεις να τιμώνται στην πατρίδα τους με αυτόν τον τρόπο.

»Είμαστε περήφανοι που δείχνουμε πώς αυτά τα έξι μέλη του συγκροτήματος εξακολουθούν να ελκύουν όλο και περισσότερους φανς κάθε χρόνο με τη μουσική τους και τα θρυλικά σόου τους, τα οποία νομίζω ότι αποτυπώνονται πολύ καλά σε αυτά τα γραμματόσημα. Είναι επίσης φανταστικό που τιμήθηκε και ο Έντι. Είναι απίστευτο να πιστεύει κανείς ότι η Αυτού Μεγαλειότητα -ας αναπαυθεί εν ειρήνη- τα είδε και τους δάνεισε την εμβληματική της σιλουέτα».

Ο David Gold, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων και πολιτικής των Βασιλικών Ταχυδρομείων δήλωσε πως «Λίγες μπάντες στην ιστορία της ροκ μουσικής μπορούν να χαρακτηριστούν θρύλοι της ροκ, αλλά οι Iron Maiden είναι ακριβώς αυτό και πολλά άλλα».

Τα γραμματόσημα είναι διαθέσιμα από σήμερα για παραγγελία ενώ η πώλησή τους ξεκινά από τις 12 Ιανουαρίου.

Οι Iron Maiden εντωμεταξύ, συνεχίζουν την περιοδεία τους The Future Past και το 2023.

We're very proud and excited to announce that Royal Mail are to honour Iron Maiden with a set of special stamps!



To pre-order and find out more, head to https://t.co/FKdfOA1BNx@RoyalMail @RoyalMailStamps#RoyalMail #IronMaiden #Stamps #Eddie #StampCollecting pic.twitter.com/qrGoKHFqxR