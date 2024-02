Οι Αμερικανοί μπλόκαραν πλοίο από το Ιράν με όπλα για τους Χούτι

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ κατέσχεσαν προηγμένα συμβατικά όπλα και άλλη στρατιωτική βοήθεια από το Ιράν που μεταφέρονταν με ένα σκάφος προς τις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούτι της Υεμένης, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρει η CENTCOM, στις 28 Ιανουαρίου, αποβατική ομάδα Αμερικανών ανακάλυψε 200 πακέτα με οπλισμό, ο οποίος περιλάμβανε εξαρτήματα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, εκρηκτικά, εξαρτήματα μη επανδρωμένων υποβρυχίων/οχημάτων επιφανείας (UUV/USV), εξοπλισμό επικοινωνίας και δικτύου στρατιωτικής ποιότητας, τμήματα εκτοξευτών κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων και άλλα στρατιωτικά εξαρτήματα.

CENTCOM Intercepts Iranian Weapons Shipment Intended for Houthis



TAMPA, Fla. – A U.S. Coast Guard cutter, forward deployed to the U.S. Central Command (CENTCOM) area of responsibility, seized advanced conventional weapons and other lethal aid originating in Iran and bound to… pic.twitter.com/inkw4ihq1I