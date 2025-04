Oasis: Οι αδελφοί Γκάλαχερ έπαιξαν μετά από 16 χρόνια μαζί, λίγο πριν την περιοδεία

Έπειτα από 16 χρόνια έντονης αντιπαράθεσης και δημόσιων διαπληκτισμών, ο Λίαμ Γκάλαχερ και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis ξαναβρέθηκαν μαζί επί σκηνής.

Οι δύο αδελφοί φωτογραφήθηκαν έξω από το Mildmay Club στο Νιούινγκτον Γκριν του βόρειου Λονδίνου, όπου φέρεται να γύρισαν διαφημιστικό υλικό για την επερχόμενη, ήδη sold out, περιοδεία επανένωσης των Oasis. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, έφτασαν χωριστά στον χώρο, παρέμειναν για λίγο περισσότερο από μία ώρα και προκάλεσαν τόσο θόρυβο που ενόχλησαν κατοίκους της περιοχής.

Η περιοδεία «Oasis ‘25» ξεκινά στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ, σηματοδοτώντας τη μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος, 16 χρόνια μετά τη θυελλώδη διάλυσή του και 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «(What’s the Story) Morning Glory?».

Στην κοινή ανακοίνωση για την περιοδεία, το συγκρότημα ανέφερε: «Τα όπλα σίγησαν. Τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά».

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.