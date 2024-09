Ο Roger O'Donnell των Cure πάσχει από «σπάνια και επιθετική» μορφή καρκίνου του αίματος

Ο Roger O'Donnell από το συγκρότημα The Cure αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με «μια πολύ σπάνια και επιθετική μορφή» καρκίνου του αίματος.

Ο μουσικός μοιράστηκε τη διάγνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις μπήκε ο Σεπτέμβριος, Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Αίματος, ένα χρόνο μετά την πρώτη του διάγνωση. Ο O'Donnell, ο οποίος εντάχθηκε στους Cure το 1987, συμβούλεψε τους θαυμαστές του να κάνουν εξετάσεις.

«Ο καρκίνος ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ νικηθεί, αλλά αν διαγνωστεί αρκετά νωρίς, έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες, οπότε το μόνο που έχω να πω είναι να πάτε να ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αν έχετε την πιο αμυδρή σκέψη ότι μπορεί να έχετε συμπτώματα, πηγαίνετε και εξεταστείτε», έγραψε στο X και συμπλήρωσε:

«Είμαι καλά και η πρόγνωση είναι εκπληκτική. Ο τρελός δολοφόνος με τσεκούρι χτύπησε την πόρτα και δεν απαντήσαμε».

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL