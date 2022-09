Ο Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε κατά λάθος τον Πούτιν για την «εμπνευσμένη του ηγεσία» αντί για τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ολίσθημα έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης σημαντικής ομιλίας του μετά την αποπομπή του από τη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, σύμφωνα με το Sky News.

Σε μια γενική συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τζόνσον δήλωσε ότι είναι σημαντικό να «διπλασιάσουμε την υπεράσπισή μας στους Ουκρανούς», αν ο Πούτιν διπλασιάσει την «επιθετικότητά» του.

Ωστόσο, καθώς απαριθμούσε τους λόγους για τους οποίους η αντεπίθεση της Ουκρανίας αποδεικνύεται επιτυχής ευχαρίστησε κατά λάθος τον Πούτιν, για να διορθώσει στη συνέχεια ευχαριστώντας τον Ζελένσκι.

«Ευχαριστώ φυσικά, την εμπνευσμένη ηγεσία του Βλαντιμίρ Πούτιν», ακούγεται να λέει με τον ίδιο να διορθώνει αμέσως: «Την εμπνευσμένη ηγεσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συγχωρέστε με».

Boris Johnson thanks Vladimir Putin for his "inspirational leadership", before correcting himself to thank Zelenskyy. pic.twitter.com/KAxT433CeJ